È morta a 86 anni Rosa Russo Iervolino, prima donna ministro dell'Interno e sindaco di Napoli dal maggio 2001 al 2011. Era nata il 17 settembre 1936 ed è stata per due volte sindaco di Napoli ma nella sua lunga carriera politica, iniziata nella Democrazia Cristiana, aveva ricoperto numerosi incarichi di rilievo. Fu eletta per la prima volta in Parlamento nel 1979, dove è rimasta ininterrottamente - tra Camera e Senato - fino al 2001. Nella Democrazia Cristiana ha iniziato la sua carriera politica. É stata ministro per gli Affari Sociali nel governo Goria dall’87 al 92, poi ha è stata responsabile del dicastero della Pubblica Istruzione dal 92 al 94 con presidente del Consiglio Giuliano Amato. E ancora ministro dell’Interno nel governo D’Alema: prima donna a capo del Viminale. Ed è stata anche la prima donna sindaco di Napoli. Chiamata da tutti “Rosetta”, era laureata in Giurisprudenza, figlia di Angelo Raffaele Iervolino (fu ministro tra gli altri con De Gasperi, Segni, Tambroni, Fanfani e Moro), ed era sposata con Vincenzo Russo, al suo matrimonio il testimone di nozze fu Aldo Moro. Ha avuto tre figli: Michele, Maria Cristina e Francesca. Qualche mese fa, le sue ultime apparizioni pubbliche: nel Vesuviano, ad un incontro di donne e poi la volontà di andare a rivedere Bagnoli, accontentata da coloro che le erano vicino che la portarono al Circolo dell'Ilva.

Così mercoledì mattina scriveva La Stampa sul proprio sito, per annunciare il trapasso di una delle figure politiche di primissimo piano del nostro Paese. Una volta pubblicato il "coccodrillo" sono iniziati ad arrivare i messaggi di cordoglio, tra cui quelli di alcuni politici... solo allora la famiglia si è accorta di quanto stava accadendo e dalla figlia, Francesca Russo, è arrivata la smentita:

"Mamma sta benissimo. Non so quale idiota abbia messo in giro questa notizia. Sarebbe il caso di non scherzare sulla vita delle persone… napoletanamente facciamo le corna!!!"

E dai messaggi di condoglianze, si è passati così ai messaggi opposti che augurano lunga vita alla Iervolino, tra cui anche quello di Amedeo Laboccetta, ex deputato ed ex consigliere comunale di Napoli: "Cara Rosetta, che bella notizia! Puntiamo a raggiungere decisamente i 100 anni. Un affettuoso e forte abbraccio da un tuo leale e sincero avversario".

Crediti immagine: it.wikipedia.org/wiki/Rosa_Russo_Iervolino#/media/File:Bassolino_e_Iervolino.JPG