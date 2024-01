Rapina che poteva finire in tragedia in una tabaccheria vicino al tribunale di Palermo. Un uomo armato con un grosso coltello è entrato nella rivendita Pravatà in piazza Vittorio Emanuele Orlando. Il titolare ha reagito ed è stato ferito profondamente al braccio. All’arrivo dei soccorsi, l’uomo è stato portato subito in ospedale per il primo soccorso.

Il rapinatore è riuscito ad arraffare soldi e Gratta&Vinci prima di scappare in sella ad uno scooter guidato da un complice che lo attendeva fuori dal locale. Sull’episodio indagano i poliziotti. La stessa tabaccheria è stata rapinata il 16 dicembre scorso. In quell’occasione il rapinatrore impugnava un taglierino.