Sembra un paradosso difficilmente spiegabile, ma a leggere i vari social e ad ascoltare Luigi Di Maio sembra che davvero esista questa convinzione. Un po’ come dire vinceremo la guerra senza pensare che è finita la benzina e mancano le pallottole.

In realtà è comprensibile che in Politica bisogna sempre esagerare, bisogna mostrare sempre i muscoli da vincitore, anche se sai che in fondo hai solo imbottitura ma niente carne.

E’ risaputo che in tutta Italia sono molti i pezzi M5s che si stanno perdendo, qualcuno va via in quanto non si riconosce più nei nuovi principi e nella nuova organizzazione. Altri vengono espulsi e in effetti in rete impazzano le vignette su Grillo... “ne resterà uno solo” come Highlander - L'ultimo immortale.

Di Maio e il Movimento 5 Stelle in realtà sono in caduta libera senza paracadute. Questo si può anche facilmente constatere di persona leggendo su facebook qualsiasi post a firma di Maio o anche di altri 5 stelle.

La quantità di delusi, di rimproveri … di non ti voteremo più, di traditori...per non dire altro sono davvero tanti.

Insomma è cambiato il vento… e come Mary Poppins, il Movimento potrebbe volare via e raggiungere le stelle lontane, in un'altra galassia alla ricerca di nuove terre.

Sono troppi i vecchi attivisti delusi , eppure sono proprio questi che nel 2012-13 riuscirono a portarli a Roma quali terminali di rete e non certo quali “Onorevoli“.

La Campania, ad esempio, è un grande focolaio di delusi , si moltiplicano sui social i vari ex attivisti che pur avendo nel cuore il vecchio movimento, quello del gazebo, e non siamo un partito e non siamo una casta, non aspettano che le elezioni regionali per “ punirli “.

Molti sono i delusi di Fico e di Di Maio ad esempio e molti degli attuali consiglieri Regionali che pur parlando di opposizione a De Luca in realtà hanno fatto ben poco.

Tra l’altro hanno molto abbandonato i territori, che oggi sono colonizzati da capi e capetti in odore di quello o quell’altro eletto. Certo qualche fans nuovo e qualche vecchio che ha resistito spera ancora in qualche improbabile sistemazione, ma siamo davvero lontani dalla “Coerenza”. Per anni esistevano i Pdioti, il male assoluto, poi…eccoli fare accordi proprio con il Pd…. Oggi chi contesta nelle chat non è più additato come Pdiota ma come "leghista".

Il nuovo partito ambientalista sembra toppare in diverse cose, ha toppato con Ilva, ha toppato con Tap e Tav, ha toppato con gli aeroporti di Firenze e di Salerno, dove addirittura un loro Ministro per l’ambiente si è costituito contro i cittadini che fecero annullare il decreto Via al Tar ... proprio per salvaguardare l’ambiente . Un ambiente che verrebbe devastato e sottratto alla agricoltura per 56 ettari. Lo stesso che piange per il Sarno pieno di metalli senza avere combinato nulla per tanto tempo.

Una confusione tremenda dove non esiste più neppure la logica e direi la competenza di comprendere cosa è l'ambiente e chi e cosa sono gli inquinanti.

Insomma un M5s che perora inquinamento è "il colmo" per chi credeva in loro. Diciamo un pò un "ambientalismo di comodo a senso più o meno unico". Si dice no e sì a seconda della opportunità, pertanto si va contro una fonderia e un impianto a bio massa e si perora un aeroporto o si consente all'ilva di andare avanti, certo il Pil....il famoso Pil e il progresso come si ama dire che purtroppo "non può mai avere come prezzo una vita umana".

Ma sembra che sia meglio stare con industriali e gestori del turismo e degli aerei che con il popolo. Un altissimo tradimento del M5s, senza ombra di dubbio anche perché, opportunamente, negano anche le evidenze scientifiche al momento del bisogno. E ecco per miracolo che lo stesso inquinante fa bene qui e fa male là dove non conviene a loro.

Insomma, ascoltare un sorriso in Tv che ci racconta che "il Movimento governerà da solo" sembra la storia della vecchia zitella che a 80 anni era convinta di sposare un principe azzurro.

Ma si sa, i sogni fanno parte del genere umano... magari con un po’ di melatonina la sera si potrebbe dormire meglio e non perdere così il contatto con la realtà.