Alle prossime elezioni per il rinnovo del consiglio comunale, a S. Maria C.V. è presente nella coalizione di CentroDestra la lista civica "Adesso". In questa lista si presenta Sarah Ienco, di 24 anni, per lei la seconda esperienza nelle liste amministrative.

Ha dato prova di forza, ideali e coerenza sostenendo la destra sia alle europee nel 2019, che alle regionali 2020.

Oggi si propone con ancora più forza e determinazione e chiede il nostro sostegno:

"Ci devono essere opportunità sia di lavoro che di idee e di progetti.L'amministrazione uscente, negli ultimi 5 anni, ha distrutto un paese già messo in ginocchio dalle politiche economiche provinciali, regionali e nazionali. Non ha prestato Nessuna attenzione né ai progetti né ai sostegni.I giovani sono costretti ad andare via per trovare una collocazione idonea ai loro sacrifici, alle loro aspettative, alle loro esigenze. Noi vogliamo, anzi pretendiamo, di avere un'opportunità qui a casa nostra perché è questa la nostra città e con il vostro aiuto possiamo fare tanto, tantissimo.Non dimentichiamoci della sicurezza delle nostre strade che non solo per noi giovani ma per tutti i cittadini è diventato un punto molto dolente di questa paese".