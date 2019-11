Tra i dispositivi tecnologici "particolari" e al tempo stesso molto interessanti presenti sul mercato, da segnalare il DJI Osmo Pocket, piccola telecamera stabilizzata che è stata presentata circa un anno fa e che fino a questo momento non aveva rivali.

Ora, però, sul mercato è arrivato un prodotto praticamente identico (nelle forme e nelle funzionalità) che viene proposto in offerta ad un terzo del prezzo dell'Osmo Pocket. Il dispositivo in questione è lo Xiaomi FIMI PALM.

Questo prodotto si caratterizza per una qualità elevata, visto che a realizzarlo sono FIMI (famosa per i suoi droni di ottima qualità proposti a prezzi interessanti) e Xiaomi (che ormai non ha bisogno di presentazioni e che si è fatta conoscere e si è affermata grazie all'ottimo rapporto qualità/prezzo dei suoi prodotti).



Queste le caratteristiche dello Xiaomi FIMI PALM:

Fotocamera: super grandangolo 128°, video 4K/30fps

Display: 1.22″, 240×240 pixel

SoC: HiSilicon

Connettività: Wi-Fi, Bluetooth

Batteria: 1000 mAh

Dimensioni: 30,5 x 22,7 x 127 mm

Peso: 120 grammi

Altro: gimbal a 3 assi, USB di tipo C, due microfoni integrati, slot MicroSD