Zelensky ha discusso oggi dell'invasione ucraina nella regione di Kursk con il comandante in capo delle forze armate Oleksandr Syrskyi, il primo ministro Denys Shmyhal, il vice primo ministro e ministro per la reintegrazione dei territori temporaneamente occupati dell'Ucraina Iryna Vereshchuk, il ministro degli affari interni Ihor Klymenko e il difensore civico Dmytro Lubinets.

Il ministro degli Interni ha riferito sugli aspetti umanitari dell'assistenza alle Forze di difesa ucraine e sulla garanzia della sicurezza nelle comunità di confine ucraine, nonché in quelle dei distretti interessati della regione di Kursk. Il comandante in capo delle forze armate ha annunciato che, in caso di necessità, saranno istituiti postazioni del comando militare nella regione di Kursk.

Iryna Vereshchuk e Dmytro Lubinets hanno informato i partecipanti sulle forniture di aiuti umanitari agli insediamenti della regione di Kursk controllata dall'Ucraina.

Zelensky ha sottolineato che l'Ucraina, nell'esercizio del suo diritto all'autodifesa e nella difesa della vita delle persone nelle proprie comunità di confine Paese, sta adottando misure attive sul territorio russo, con le Forze di difesa ucraine che aderiscono rigorosamente ai requisiti delle convenzioni internazionali e del diritto internazionale umanitario.

Sul proprio account Telegram, il presidente ucraino ha dichiarato che l'esercito continuiamo ad avanzare nella regione di Kursk, da uno a due km in varie aree dall'inizio della giornata, aggiungendo che più di 100 prigionieri di guerra russi sono stati fatti prigionieri. Secondo Kiev, gli ucraini avrebbero occupato in pochi giorni più di 1.000 Km² di territorio russo.

Per il ministro degli Interni Ihor Klymenko, l'invasione sarebbe finalizzata alla creazione di una "zona cuscinetto" per proteggere le comunità ucraine di confine dagli attacchi quotidiani dei russi. Contemporaneamente, nel Donetsk, si fanno sempre più intensi gli attacchi russi sul fronte di Pokrovsk.

Mosca ha affermato che 117 droni ucraini sono stati abbattuti sulla Russia durante la scorsa notte, principalmente nelle regioni di Kursk, Voronezh, Belgorod e Nizhny Novgorod. Ha affermato che sono stati abbattuti anche dei missili.