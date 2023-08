Sette operatori del settore della ristorazione di piazza Duomo e via Cumbo Borgia hanno deciso di promuovere col patrocinio del Comune iniziative d’intrattenimento musicale nei fine settimana di questo mese di agosto, una serie di concerti di musica dal vivo, adatti a tutti i gusti e le fasce d’età, che si svolgeranno in Piazza Duomo con le esibizioni di band locali e tribute band di successo.

L’obiettivo – spiegano i promotori – è offrire al pubblico milazzese e (non solo) nuovi stimoli e nuove occasioni per trascorrere e condividere l’estate in centro all’insegna del sano divertimento e della musica di qualità.

Ecco il programma: