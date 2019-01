Kinky Boots saluta Milano dal Teatro Nuovo

TEATRO NUOVO DI MILANO: pronto il tour per lanciare la sua nuova produzione in tutta Italia e Europa.

Pochissime repliche ancora fino al 06 gennaio, con spettacoli serali e pomeridiani, prima che il team di parta per il gran tour che li porterà in giro per tante “Piazze” in Italia e all'estero.

Gli artisti della Compagnia di “KINKY BOOTS”, si apprestano a concludere una magistrale esperienza, per consenso di pubblico al teatro Nuovo, durata tutto il mese di dicembre 2018.

Una grande produzione destinata a diventare “Cavallo di Battaglia”del Teatro Nuovo di Milano.

Un appuntamento dunque coinvolgente capace di far volare la mente con brio e buonumore e con risvolti positivi, per un evento “no tritacarne”. Peccato non assistere ad un musical, tutto nuovo, con buone idee e argomenti attuali, molto vicini alla gente che vuole tenere per mano i buoni sentimenti.

Dal 30 novembre sul palco dello storico teatro di Piazza San Babila uno dei Musical più amati di Broadway e del West End di Londra e vincitore di tutti i maggiori premi Best Musical.

Diretto da Claudio Insegno lo spettacolo, vera celebrazione dell'amicizia, dell'integrazione e della felicità, vede in scena Marco Stabile e Stan Believe rispettivamente nei ruoli Charlie Price e Lola/Simon. Le musiche e le liriche sono di Cyndi Lauper e il libretto è firmato da Harvey Fierstein.

Uno spettacolo che vi trascinerà dagli angusti spazi della fabbrica, alle sfilate glamour di Milano. Una fabbrica di scarpe è la pesante eredità che Charlie Price si trova a dover gestire dopo l'improvvisa morte di suo padre. Purtroppo gli affari non vanno come dovrebbero, ma quando tutto sembra perduto, proprio nel momento in cui Charlie inizia a licenziare i primi dipendenti, ecco che per le strade di Londra il suo destino incrocia fatalmente quello di Lola, una drag queen tanto esuberante quanto dotata di uno spiccato fiuto per quello che fa moda e tendenza. Lo spettacolo racconta l'amicizia tra Charlie e Lola, i cui show musicali diventano ispirazione per la creazione di una collezione di sensuali stivali da donna, capaci di reggere il peso di un uomo en travesti. Grazie alla produzione di questi strepitosi stivali Charlie potrà consacrare il suo sogno di approdare al MICAM di Milano, la più grande fiera dedicata a questo fondamentale accessorio.

Le coreografie di Valeriano Longoni, la direzione di Angelo Racz e un cast di straordinari attori e performer, vi travolgeranno con la loro allegria. Una storia così unica e fortemente legata al mondo delle calzature non poteva che essere accolta con entusiasmo da MICAM che ha voluto patrocinare il debutto dello spettacolo. “Attraverso Kinky Boots, MICAM punta a far riflettere in modo nuovo sul valore del ricambio generazionale nelle imprese a conduzione familiare che anche in Italia costituiscono il fulcro del settore calzaturiero – spiega Annarita Pilotti, Presidente di Assocalzaturifici e MICAM- Enfatizzando l’importanza del sapersi reinventare con coraggio, a volte anche facendo scelte particolarmente azzardate, il messaggio del musical racconta la storia di un riscatto possibile ma mette in risalto anche le persone che animano la produzione di una calzatura di qualità”.

Per celebrare la vita, l’amicizia, la solidarietà e integrazione, il coraggio di osare ma soprattutto l’apertura verso coloro che la società considera “diversi”.



Teatro Nuovo

piazza San Babila - Milano

www.teatronuovo.it

info@teatronuovo.it

Telefono: +39 02 794026



_©Angelo Antonio Messina