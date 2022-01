L’inconfondibile gusto del Formaggio Piave DOP finalmente disponibile sul mercato tedesco.

Belluno 24/01/2022 – Grazie al Consorzio di Tutela e al progetto di promozione Nice To Eat-EU, il Formaggio Piave DOP da tempo prosegue la sua rapida corsa alla conquista dei territori europei.

Allargando gli orizzonti anno dopo anno, il Formaggio Piave DOP ha di fatto conquistato una posizione nel mercato di una meta molto ambita, quella del mercato tedesco, sia per la vicinanza con il suo paese di origine sia per la presenza di numerosi prodotti concorrenti.

A dicembre 2021 è stata infatti ufficializzata la partnership con una fra le più importanti catene della grande distribuzione tedesca, il Gruppo Edeka, che si farà portavoce del progetto Nice to Eat-EU e dell’eccellenza del Formaggio Piave DOP, protetto e promosso dal Consorzio di Tutela.

Già a partire dai primi giorni del mese di dicembre dello scorso anno, presso moltissimi negozi della catena i consumatori hanno potuto trovare ed acquistare alcune fra le più note ed apprezzate stagionature di Formaggio Piave DOP, come ad esempio il Fresco, il Vecchio Selezione Oro e il Mezzano.

In ogni punto vendita sono stati posizionati specifici espositori e materiale pubblicitario e sono state effettuate numerose promozioni a tema. Lo scopo è di comunicare ai clienti tedeschi le specificità di questo prodotto, le sue origini e le caratteristiche della DOP; non solo, spazio al materiale informativo per incuriosire riguardo al progetto di promozione europeo Nice To Eat-EU.

Per verificare le zone più vicine dove trovare i prodotti a marchio Piave DOP è a disposizione il sito ufficiale del progetto al seguente link:

https://www.nicetoeat.eu/de/verkaufsstellen

Il Consorzio di Tutela promuove il marchio del formaggio Piave DOP e la divulgazione di corrette informazioni sulle specificità del prodotto, oltre alla comunicazione on e offline per favorirne la conoscenza e ampliarne il consumo. È possibile seguire il Consorzio e il progetto Nice to Eat EU su Instagram @nice_to_eateu, Facebook @NiceToEatEU (FB) e YouTube (all’omonimo canale) e con l’hashtag ufficiale #Nicetoeateu, oltre che sul sito www.nicetoeat.eu e su www.formaggiopiave.it

Consorzio Tutela Formaggio Piave DOP

Via Nazionale, 57/A – 32030 Busche BL – Italia

Tel. + 39 0439 391170

[email protected]

www.formaggiopiave.it

Blancdenoir Communication (Ufficio Stampa)

Piazza Matteotti 25 – Galleria Barchetta

Desenzano del Garda (BS) Italy

Tel. +39 030 7741535

[email protected]