“È davvero paradossale quello che accade nella nostra città: la minoranza consiliare prima boccia il bilancio, poi non legge il contenuto e contesta alla maggioranza di aver bocciato una loro mozione per impegnare dei soldi per la sistemazione dei marciapiedi. Ignorando che nel bilancio 2023 del Comune, approvato dalla maggioranza, abbiamo previsto centinaia di migliaia di euro per ripristinare marciapiedi e asfaltare strade”: il Sindaco Pippo Midili si dice “letteralmente sorpreso” per le affermazioni rilasciate dal Consigliere Damiano Maisano, proponente della mozione, che contesta ai colleghi della maggioranza sostanzialmente di non avere a cuore i problemi della città.

“Insomma il famoso gioco delle tre carte. La maggioranza ha bocciato quella mozione proprio perché le somme già ci sono e sono state individuate ed impegnate in bilancio, quel bilancio che proprio l’opposizione non ha votato abbandonando l’aula. Per fortuna la maggior parte dei milazzesi ha compreso perfettamente. Quanto ai fondi del PNRR, il Consigliere stia tranquillo che, quando ci saranno le opportunità (anche se non sono previsti fondi solo per i marciapiedi), l’Amministrazione sarà pronta, come lo è sempre stata.

A Maisano chiedo però, visto che mi è sfuggito, quanti metri di marciapiede sono stati fatti nei cinque anni, in cui ha ricoperto l’incarico di Assessore, visto che nei bilanci erano disponibili almeno 150 mila euro all’anno, la cui spesa non era legata agli strumenti contabili e al fatto che il Comune fosse in dissesto…”.

Il Consigliere Damiano Maisano a sua volta ha presentato anche una mozione, con la quale chiede all’Amministrazione di “attivarsi nell’immediato attraverso gli uffici competenti al fine di porre in essere tutte le procedure necessarie per progettare e realizzare la rete-fognaria mancante nella frazione di Santa Marina in via Guido, nella via S. Cono e in tutte le vie interessate dal problema, intercettando se necessario i fondi del PNRR o altre risorse per porre in essere tale progetto”.

Nelle more di ciò di attivare un idoneo servizio-fognario comunale gratuito per le urgenze e prevedere una convenzione a prezzo concordato e calmierato per il servizio di auto-espurgo oggi non sempre efficiente.

“Si tratta di una priorità da affrontare. – afferma Maisano – Diversi comitati di cittadini del quartiere di Santa Marina segnalano ormai da decenni la mancata realizzazione della rete fognaria Comunale nelle vie Guido e San Cono sottolineando come tale disfunzione crei disagio ai residenti costretti ad andare incontro a situazioni di disagio igienico-sanitario, che li porta spesso a dover richiedere l’intervento dell’auto-espurgo privato, per smaltire i reflui provenienti dalle loro abitazioni, con aggravio di costi”.