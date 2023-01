PALERMO - (Ernesto Genoni) - L’incontro di calcio, Palermo-Bari si è disputato ieri sera, venerdì 20 Gennaio, allo stadio San Nicola, per la 21ma giornata di campionato di Serie B. I giocatori della squadra palermitana, città natale di Fratel Biagio dove ha operato con la “Missione di Speranza e Carità” di cui era fondatore, sono scesi in campo con la fascia nera al braccio, in segno di lutto per il missionario laico palermitano, venuto a mancare il 12 gennaio scorso.

La prima squadra e il settore giovanile rosanero parteciparono in gruppi alla veglia funebre e ai funerali in Cattedrale.

Ufficialmente con l'autorizzazione dalla Lega di B "…si è voluto rendere un ultimo sentito omaggio all'eredità di un palermitano esemplare, che ha lasciato un grande vuoto nella comunità cittadina e non solo - ha dichiarato il presidente del Palermo, Dario Mirri. Con fratel Biagio, Palermo perde un eroe vero. Ora la strada da lui segnata tocca a noi percorrerla.”