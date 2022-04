Importanti modifiche alla viabilità cittadina, soprattutto nel centro urbano e nella riviera di Ponente, nei giorni 11 e 12 aprile per consentire il regolare svolgimento della prima tappa del “Giro di Sicilia 2022” avente quale sede di partenza proprio Milazzo. Il comandante della polizia locale Giuseppa Puleo ha firmato l’ordinanza disciplinante sia il transito, che la sosta in queste due giornate.

Ecco il dettaglio: dalle ore 09:00 del giorno 11 aprile 2022 alle 15:00 del 12 aprile 2022 divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati sulla via Lungomare Garibaldi (tratto compreso tra l’intersezione con la via C. Colombo e il civico n. 175); divieto di transito veicolare sulla via Lungomare Garibaldi nel tratto di carreggiata lato Ovest compresa tra il civico n. 137 e il civico n. 165 e l’istituzione d’una corsia di canalizzazione sul lato Est dello stesso tratto stradale nell’orario compreso tra le ore 09:00 e le ore 22:00 del giorno 11 Aprile 2022.

Dalle ore 19:00 del giorno 11 Aprile 2022 alle ore 15:00 del 12 aprile 2022 divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati nelle vie L. Rizzo (parcheggio zona demaniale ambo i lati); F. Crispi; Lungomare Garibaldi (tratto compreso tra 1’intersezione con la visi F. Crispi e la via C. Colombo).

Dalle ore 22:00 del giorno 11 Aprile 2022 alle ore 15:00 del 12 aprile 2022 divieto di transito veicolare nelle vie L. Rizzo (parcheggio zona demaniale ambo i lati); Lungomare Garibaldi (tratto compreso tra l'intersezione con la via C. Colombo e il civico n. 175).

Giorno 12 Aprile 2022 dalle ore 06:00 alle ore 11:30 divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati nelle vie C. Colombo (tratto compreso tra l’intersezione con la via Lungomare Garibaldi e l’intersezione con la via C. Borgia), C. Borgia, Piano Baele, Piazza C. Duilio (lato Ovest), D. Piraino, Piazza Mazzini (lato Est), M. Regis, Spiaggia di Ponente (SP72/d – tratto compreso tra l’intersezione con la via M. Regis e il Cavalcavia del Torrente Mela).

Giorno 12 Aprile 2022, dalle ore 08:30 alle ore 11:30 divieto di transito veicolare nelle vie L. Rizzo, Cassisi, F. Crispi, Piazza della Repubblica, Medici, Lungomare Garibaldi tratto compreso tra (l’intersezione con via F. Crispi e il civico n.175), C. Colombo (tratto compreso trai l’intersezione con la via Lungomare Garibaldi e l'intersezione con la via C. Borgia), C. Borgia, Piano Baele, Piazza C.Duilio (lato Ovest), D. Piraino, Piazza Mazzini (lato Est), M. Regis, Spiaggia di Ponente (SP72/d- tratto compreso tra l’intersezione con la via M. Regis e il Cavalcavia del Torrente Mela), e in tutti i tratti stradali che intersecano con le sopracitate vie.