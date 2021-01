A seguito delle numerose richieste pervenute e della mancata normalizzazione della situazione pandemica, la data di presentazione del progetto è stata prorogata al 15 Febbraio.

La Nuova Fondazione Rossana e Carlo Pedretti, in collaborazione con Futura Art Gallery di Pietrasanta, promuove un bando di concorso rivolto ad artisti e designers. L’obiettivo è quello di realizzare un creativity challenge per la progettazione di una medaglia celebrativa, designata con il nome di Pedretti Medal for Arts and Sciences da conferire a studiosi che si sono particolarmente contraddistinti per le loro ricerche su Leonardo e la cultura del Rinascimento.

Il creativity challenge è un bando pubblico, la cui partecipazione è gratuita e aperta ad artisti e i designers di qualsiasi nazionalità ed età, che vorranno sviluppare un progetto originale per l’ideazione e il successivo conio di una medaglia celebrativa. Il progetto dovrà tenere conto sia del logo della Nuova Fondazione Rossana e Carlo Pedretti sia delle figure dei coniugi Rossana e Carlo Pedretti, ai quali la fondazione è intitolata. I progetti saranno valutati da una commissione giudicatrice, composta dai membri del Consiglio Direttivo della Nuova Fondazione Rossana e Carlo Pedretti e da personaggi influenti del mondo dell’arte contemporanea, che selezionerà – sulla base del progetto, del cv e del portfolio – un vincitore che riceverà un premio netto di € 500 (euro cinquecento). Il vincitore avrà anche il compito di tradurre in metallo il suo progetto con la fonderia che è stata scelta per il conio. I migliori progetti saranno oggetto di una mostra.

Open call

Apertura del bando, 15 Dicembre

Chiusura del bando, 15 Febbraio

Ad artisti e designers è chiesto di lavorare in libertà sui temi del bando con richiamo anche metaforico al mondo di Leonardo, all'arte e alla scienza, ai Fondatori Carlo e Rossana Pedretti e con la possibilità di interpretare il logo della fondazione.



Per il bando e info più dettagliate

www.nuovafondazionepedretti.it br> info@nuovafondazionepedretti.it

Nuova Fondazione Rossana Carlo Pedretti

Via Sambarontana, 79-81 – 51035 Lamporecchio (Pistoia) – Italy

Phone +39 0573 82146 – C.F. e P. IVA 90065290471