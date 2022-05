Presente e futuro visti con gli occhi di un bambino nato nelle baraccopoli del Brasile.

In radio dal 27 maggio 2022.

Il nuovo singolo di Mattia Cerrito nasce dall’esperienza che ha avuto durante la sua carriera lavorando a stretto contatto con ragazzi in comunità, cantando per loro nelle scuole, nelle piazze e nei centri sociali. Le sonorità rap dance scandiscono in modo chiaro le difficoltà dei ragazzi nati e cresciuti nelle baraccopoli del Brasile che immaginano una vita diversa. Un futuro segnato ancora prima di nascere, che non frena la voglia di sognare di diventare calciatori e cantanti o di volare in Europa per trovare l’occasione che finalmente gli cambierà la vita.

«Ho scritto Favela cercando di ispirarmi ai ragazzi e ai bambini delle favelas che nonostante le terribili condizioni in cui vivono provano comunque a lottare e sognano un futuro migliore.» Mattia Cerrito

Radiodate: 27 maggio 2022

Etichetta: Orangle Srl

www.oranglerecords.com

www.laltoparlante.it



CONTATTI SOCIAL

INSTAGRAM: www.instagram.com/mattia_cerrito/

SPOTIFY: open.spotify.com/artist/6yMZyXhFK8XbdRxOSACQv6

YOUTUBE: www.youtube.com/channel/UCNGFbeJlQTuPfYYedrXuFfA



BIO

Mattia Cerrito nasce a Cagliari nel ‘90. All’età di 17 anni compone i suoi primi brani dallo stile rap melodico, caratterizzato dall’uso dell’autotune e suoni elettronici.

Fin da subito ottiene un grande successo su YouTube superando in poco tempo i 20 milioni di visualizzazioni sul suo canale ufficiale Mattia Cerrito.

Nel 2011 entra nella classifica dei video più visualizzati su Panorama, con il video “Non sei più niente” (che ad oggi conta più di 3 milioni di visualizzazioni).

Mattia ha inoltre trascorso gran parte della sua carriera a stretto contatto con i ragazzi in comunità, cantando per loro nelle scuole, nelle piazze e nei centri sociali.