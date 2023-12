Ai WAFCA Awards, i riconoscimenti assegnati dai critici di Washington, la plurinominata Greta Lee (Past Lives) sfida la favorita della stagione per la categoria Miglior attrice Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon). Tra le altre candidate: Emma Stone (Povere Creature), Margot Robbie (Barbie), oltre alla sorpresa Aunjanue Ellis-Taylor (Origin).

A conquistare il maggior numero di candidature ai Washington DC Area Film Critics Association Awards 2023 spiccano: Oppenheimer (11), Barbie (10), Killers of the Flower Moon (8), The Holdovers (7), Povere Creature (6).