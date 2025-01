Con le nominations ai BAFTA (British Academy Film Awards) e ai Producers Guild Awards (PGA) il quintetto di favoriti per la nomination agli Oscar nella categoria Miglior film d’animazione “perde” (per ora) un competitor, dato che il gioiellino in stop-motion Memoir of a Snail, è stato escluso a sorpresa da entrambi i premi lasciando spazio a possibili alternative.

Fino ad ora era riuscito ad ottenere la candidatura a tutti i key awards insieme a Inside Out 2, Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl, oltre ai favoriti di quest’anno The Wild Robot e Flow.

Tra i titoli che potrebbero occupare il “suo” posto troviamo: Oceania 2, That Christmas e anche Chicken for Linda della "nostra" Chiara Malta.