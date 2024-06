Il brano dell’artista pugliese sugli stores digitali e dal 21 giugno nelle radio.

La cantautrice Leea Clem torna nella discografia italiana con il nuovo singolo “BLA BLA”, sui principali stores digitali e dal 21 giugno nelle radio italiane in promozione nazionale. Il brano è stato prodotto da Martino Schembri sotto l’esperta direzione artistica di Cosimo Taurino, per DMB Management di Rory Di Benedetto.

“BLA BLA” è il primo singolo di Leea Clem dopo l’uscita del suo primo album “moving on” nel maggio dello scorso anno. Questo è un brano estremamente pop con un sound frizzante, molto estivo e incalzante, ma mantiene anche quel pizzico di matrice rock dell’artista, come ascoltato nei precedenti pezzi.

Ascolta il brano

https://open.spotify.com/intl-it/album/4iS1Sc2Eq29f076D5SJMx6?si=fKcWy5CdTEOzUwy8boqqLg

Il singolo inizia con una nota di sconsolatezza per la fine di una storia d’amore, ma questo sentimento si trasforma subito in autostima e quasi disprezzo nei confronti dell’altra persona. Il messaggio che vuole lanciare “BLA BLA” è quindi di non crogiolarsi per la fine di una storia, ma di rendersi conto del proprio valore, a dimostrazione della spiccata e forte personalità dell’artista.

TikTok: https://www.tiktok.com/@leeaclem?_t=8aJEVpyQEm3&_r=1

Instagram: https://www.instagram.com/leeaclem/

Facebook: https://www.facebook.com/leeaclemmusic

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCBy2DFwYeTFE2jdeSq-G_EQ