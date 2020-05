La PlanetEdizioni annuncia la pubblicazione del nuovo lavoro di Mimmo Parisi. Il titolo è La ragazza degli oceani (PlanetEdizioni, pag. 288); il romanzo arriva nelle librerie il 25 maggio 2020. Fra i libri più rappresentativi di questo autore, sicuramente i suoi fan ricorderanno Sono tornati i Braccialetti rossi e La stella di Geq.

A Mimmo Parisi – romanziere ma anche cantautore – comincio col chiedere se può dirmi qualcosa sull’architettura de La ragazza degli oceani: la storia di Remo, ragazzo romano che viene dalla periferia e titolare di una vita fatta di sospensioni, coincidenze, dolori abissali e amori assoluti. E, ovviamente, di una costellazione di figure basilari individuabili nella sua famiglia; una un'amata, un fratello, un gruppo nutrito di amici... il futuro e il passato che si mescolano in una narrazione che segue un fil rouge che cuce un mondo teso tra realtà e finzione.

È una storia formidabile quella che l’autore ha organizzato fra le righe di questo nuovo libro. Il fulcro sul quale gira tutta la narrazione, è, per l’appunto, il citato Remo che ottiene un posto da medico con stipendio stratosferico; poi vive un amore con una sirena di nome Arya. Di quelle marine, in carne, lisca e fascino. La sua avventura inizia per caso. È un giovane medico fresco di laurea e – nell’attesa che gli assegnino il posto di aiuto chirurgo che ha vinto presso l’Ausl – è alla ricerca di un impiego momentaneo.

Lo trova in un hotel lussuoso, dove gli è affidato il posto di guardia medica: da questo momento in poi, la sua carriera decolla. Nel frattempo, grazie all’incontro con un giovane facoltoso che conosce nelle vesti di paziente – Felipe Ortega che è rimasto impressionato da Yara, Marica e Irene della fiction Sirene –, la sua vita compie un altro scatto in avanti: è capo di una spedizione scientifica che cerca di individuare l’ultimo villaggio di sirene e tritoni esistente sul pianeta.

In questa avventura gli riesce anche di aiutare i suoi amici d’infanzia, tirandoli fuori da una situazione di precariato e Co.Co.Co. ad oltranza. Ma la paura del futuro di uno di essi sarà causa di una tragedia inaspettata e sconvolgente.