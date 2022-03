Il progetto della Accademia Discografica Nazionale è quello di creare i protagonisti della scena musicale italiana con i MASTER in Discografia, Management, Sound Engineering, Skatting, Biodinamica del Suono, Broadcast Radiofonico e con Discografici, Produttori, Manager & Stampa Radio TV, Direttori d'orchestra, Coach e Sound Engineering.

Vogliamo raccontare l' Accademia Discografica Nazionale attraverso l'esperienza vissuta da tutti coloro che hanno deciso di affidare il loro talento alla professionalità del suo staff.





Intervista a Paolo Corona.

Descrivi la tua esperienza in Accademia Discografica : come ti sei sentito? Cosa hai provato?È stata una bella esperienza!! Ha aumentato la mia Autostima, perché esibirsi davanti a un pubblico non è mai facile; c'è la tensione di sbagliare qualcosa e di fare brutta figura, quindi quando tutto procede positivamente, poi dopo si acquista FIDUCIA in se stessi!! Inoltre, ho provato anche GIOIA E DIVERTIMENTO, perché per me prima di tutto la musica è quello!!

Come ti ha cambiato e come credi ti cambierà questo evento?Avendo già raggiunto i 50 anni, non penso che nella mia Personalità possa cambiare qualcosa. Però, se raggiungerò il mio OBIETTIVO, che è quello di vivere con le mie Canzoni, allora mi CAMBIERÀ COMPLETAMENTE LA VITA, e lo spero fino all'ultimo che si realizzi questo mio DESIDERIO!!

Tre aggettivi per descrivere la Musica.ENERGICA (nello stile) RIFLESSIVA (riguardo ai Testi) COINVOLGENTE (per il mio desiderio di comunicare con il Pubblico).

Se non fossi musicista saresti...Ho fatto lavori diversi nella mia vita, ma quello che mi piace di più è il RESTAURATORE DI MOBILI. Mi sono sempre trovato bene a lavorare il Legno, anche come semplice FALEGNAME, quindi penso avrei scelto quello.

Quando hai iniziato a suonare? Quando hai scritto la prima canzone?La Chitarra ho iniziato a suonarla a 16 anni, ma mi sono sempre sentito un Dilettante, perché conosco appena circa 20 accordi e un minimo di Ritmica, e infatti la uso solo per scriverci canzoni e per Hobby ; la mia prima canzone l'ho scritta 20 anni fa', e oggi mi ritrovo con un PROGETTO DISCOGRAFICO COMPRENDENTE 4 DISCHI in stile Rock già pronti per essere incisi in Studio di Registrazione!

La tua canzone "Biglietto da Visita".Si intitola "ROCK NEL SANGUE". È un Rock leggero e orecchiabile, che elenca i mali della società contro cui abbiamo prima o poi dovuto confrontarci tutti. Spero di poterla pubblicare con qualche Etichetta Discografica, sarebbe davvero una gran bella soddisfazione, dopo una vita con troppe tempeste!