Le criptovalute private sono diventate popolari per diverse ragioni, tra cui la salvaguardia della privacy e dell'anonimato.

Alcune di queste criptovalute offrono strumenti che consentono agli utenti di celare le proprie identità e le transazioni effettuate.

Data l'incremente delle preoccupazioni riguardo all'anonimato delle prime criptovalute, come ad esempio il Bitcoin, gli utenti stanno esplorando nuove alternative.

Esaminiamo alcune delle criptovalute orientate alla privacy che stanno guadagnando popolarità, le quali vantano caratteristiche integrate per preservare la riservatezza delle operazioni.

Queste monete affermano di offrire opzioni avanzate di sicurezza che consentono agli utenti di mantenere nascoste le loro identità e le attività.

ASPETTI PRINCIPALI

Mentre alcune criptovalute, come il Bitcoin, sono spesso pubblicizzate come sicure e crittografate, in realtà la tecnologia blockchain su cui si basano rappresenta un registro pubblico che offre meno privacy di quanto possa sembrare.

Esistono metodi come il coinjoin che consentono di oscurare l'identità o la cronologia delle transazioni su Bitcoin, ma tali approcci richiedono competenze tecniche e comportano commissioni di transazione.

Diverse altre criptovalute private includono opzioni o funzionalità integrate per garantire maggiore privacy durante le transazioni online.

Monero

La popolarità di Monero (XMR) è in crescita, principalmente grazie alla sua abilità di garantire l'anonimato agli utenti.

Le transazioni Monero sono particolarmente complesse da tracciare, grazie all'utilizzo di firme ad anello e indirizzi nascosti.

Tali metodi contribuiscono a mascherare le identità del mittente e del destinatario.

Inoltre, la tecnologia delle "Transazioni Confidenziali ad Anello" (RingCT) aiuta a nascondere l'ammontare delle transazioni, offrendo una maggiore privacy.

Alla data del 24 dicembre 2020, Monero valeva 157,30 dollari ed era la quattordicesima criptovaluta in termini di capitalizzazione di mercato, con un valore complessivo di circa 2,8 miliardi di dollari.

Zcash

Zcash si autodefinisce come il "https" delle criptovalute, sottolineando le sue avanzate funzionalità di sicurezza e privacy.

Zcash utilizza una tecnica crittografica chiamata "Zero-Knowledge Proof" e offre ai partecipanti l'opzione di proteggere le proprie transazioni.

Questa opzione permette loro di effettuare transazioni senza rivelare i loro indirizzi agli altri partecipanti.

La "Zero-Knowledge Proof" contribuisce anche a mascherare l'importo delle transazioni.

Zcash si colloca al 42º posto tra le criptovalute private in termini di capitalizzazione di mercato, che ammonta a 654 milioni di dollari al 24 dicembre 2020, con un valore di scambio di 60,50 dollari per ZEC.

DASH

Creato nel 2014, DASH è una criptovaluta che offre agli utenti la possibilità di rendere anonime e private le proprie transazioni grazie alla funzione "PrivateSend".

Questa opzione è particolarmente utile per coloro che intendono rispettare le normative vigenti nei loro paesi.

La funzione opera attraverso l'oscuramento delle origini dei fondi.

L'utilizzo di questa funzione comporta una leggera maggiorazione delle commissioni di transazione.

DASH riesce a ottenere ciò grazie a un protocollo di mescolamento basato su una rete decentralizzata di server denominata "nodi principali".

Al 24 dicembre 2020, DASH si classificava al 33º posto in termini di capitalizzazione di mercato, con un valore totale di oltre 935 milioni di dollari tra le criptovalute private, ed era scambiato a circa 95 dollari.

Verge

A differenza di altre criptovalute che si basano su complesse tecniche crittografiche, Verge (XVG) fa affidamento su tecnologie consolidate come "The Onion Router" (TOR) e "Invisible Internet Project" (I2P) per proteggere le identità degli utenti.