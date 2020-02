È ancora complicato contare i danni economici che produrrà la diffusione del virus cinese che si è diffuso a partire dalla città di Wuhan dalla finbe di dicembre 2019.

Intanto, come molti analisti si aspettavano, alla riapertura dei mercati cinesi, dopo la lunga pausa per il Capodanno Lunare, c'è stato un vero tracollo che ha coinvolto non solo i titoli delle aziende, ma anche il mercato delle commodities, con perdite fino all'8%, a seguito della convinzione di un calo della domanda di materie prime dovuta ad una loro minore richiesta per il prevedile rallentamento dell'economia conseguenza del coronavirus.