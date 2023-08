Sabato 2 settembre 2023, Bolgia Summer Garden, top club elettronico a Bergamo, inaugura la stagione 2023 / 2024 all'insegna dell'eccellenza. Sul palco del top club sull'A4, per l'occasione arriva la top dj producer ucraina Marika Rossa. Con lei, c'è il duo italiano ANKKH. E' l'ennesimo party imperdibile, dopo una breve pausa, perfetta per ricaricarsi e ripartire alla grande.



Ucraina, classe '86, quasi 370mila follower su Instagram, Marika Rossa della console è un'artista completa. Mette insieme stile (è pure una fashion designer), fascino e conoscenza musicale. Propone una techno potente e senza fronzoli. Fino al 2010 si è esibita solo in Ucraina e Russia, dopo è diventata un'artista internazionale. Nella geografia di locali che ballano con la sua musica ci sono nazioni come Germania, Italia, Austria, Francia, Spagna, Georgia. Ha fatto scatenare festival come Kazantip, Parookaville, Airbeat 1, Open Beatz e pure top club come il Bootshaus di Colonia. "Duh", pubblicata a fine 2022, resta un cavallo di battaglia durante le sue serate. Ad inizio 2023 remixa invece, col suo stile potente e scuro, "Oklof" di Scutum Man. Dopo un top club come il Bolgia, fa ballare, tra gli altri l'Egg di Londra, il 30 settembre.



Si allinea con il suono techno innovativo e potente di Marika Rossa la performance del duo milanese ANKKH, sul palco della Garden Room del Bolgia di Bergamo il 2 settembre 2023. Kristofer ed Ektor, ovvero gli ANKKH portano sul palco un vero spettacolo che combina un suono techno e sottoculture come cyberpunk e hyper pop. Come? Conta anche la loro formazione, che hann vissuto all'Accademia di belle arti. Chiudono il cerchio, sempre inGarden Room, WM e Rea K.



Il suono nella Indoor Room è quello all'avanguardia del party We Know. Il Bolgia apre alle ore 23.30 e si balla fino alle 6 del mattino.



Il party che vede protagonisti Marika Rossa e il duo ANKKH al Bolgia di Bergamo sabato 2 settembre 2023 è solo l'ennesimo appuntamento all'insegna dell'eccellenza nel top club sull'A4. Tra gli altri, sul palco del Bolgia, si sono esibiti di recente top dj come Tita Lau, Luca Agnelli, Chris Liebing, Len Fake e molti altri artisti attivi in tutto il mondo, tra cui Sam Paganini, Indira Paganotto, I HATE MODELS, 999999999 e KLANGKUENSTLER, Alignment, RBX e Franchino.

https://www.bolgia.it/marika-rossa-ankkh/

Bolgia

via Vaccarezza 9, Osio Sopra (Bergamo) A4: Dalmine

info: 338 3624803, dalle 23.30 alle 6 del mattino