Modus Dj è normalmente uno dei dj producer più attivi a Milano e non solo per quel che riguarda in ambito locali "up" da fare muovere a ritmo di house, funky & dintorni.

In questo periodo di stop forzato non può far altro che far ballare ed emozionare con la sua musica... da casa. Ha infatti riproposto anche su Instagram TV la sua performance da "record", ovvero un dj set in cui ha mixato ben 50 tracce in 271 secondi.

La trovate sul suo canale Instagram, ovvero qui: https://www.instagram.com/modusdj/. E' musica davvero energica, perfetta anche per saltare tra quattro mura bruciando calorie. Infatti il sound è decisamente scatenato. Tra brani come il tema di "Ghostbusters", "How deep is your love" di Calvin Harris e "In the Music" dei Deep Swing ci sono decine e decine di riff strumentali pieni d'energia. Tutti sappiamo che in questo periodo avere un po' di energia in più può davvero servire.



MODUS DJ

Nato una trentina d'anni fa a due passi dal mare in Puglia, Salvatore Modeo al mixer Modus Dj da tempo vive a Milano. E' infatti un professionista della console già piuttosto affermato in città e non solo.

Ad esempio, è protagonista in molti degli 'hot spot' milanesi (Principe di Savoia, Diana Majestic, Duomo 21, etc), con la sua house, sempre melodica e contaminata dal funky. Soprattutto durante i party esclusivi legati alla diverse Fashion Week, quando milano si riempie di professionisti e vip di tutto il mondo, il sound caldo di Modus fa la differenza. Infatti da sempre predilige tracce in cui gli strumenti sono suonati da veri musicisti.

Soprattutto all'ora dell'aperitivo e dopocena, Modus dj fa muovere a tempo un pubblico anche adulto nelle hall di hotel ed in location esclusive. In console ha una tecnica notevole, che qualche volta mostra in video su YouTube, ma il cuore di ogni sua performance resta la musica, non certo lo show.

Affascinato dalla musica fin da bambino, Modus Dj ha iniziato ad avvicinarsi prima a una tastiera, con cui riproduceva le melodie delle canzoni. Poi, a soli 9 anni, ha iniziato ad essere affascinato dai vinili e dai cd per diventare dj. Sono arrivati così i primi party e le prime esperienze nelle radio locali pugliesi. Dopo sono arrivate diverse esperienze in giro per l'Italia e pure all'estero, ad esempio alla Winter Music Conference di Miami.







