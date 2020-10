Alle 2 del pomeriggio di sabato, Donald Trump, senza che nessuno abbia ufficialmente dichiarato se sia ancora oppure no positivo al test del coronavirus, si è affacciato al balcone che sovrasta il prato sud della Casa Bianca rivolgendosi a duemila attivisti conservatori, invitati per partecipare all'evento che ha inaugurato la ripresa dei comizi da parte del presidente dopo la presunta guarigione dalla Covid.

Poiché è espressamente vietato organizzare manifestazioni di propaganda alla Casa Bianca, l'evento di sabato è stato descritto in questi termini: "The president delivers remarks at a peaceful protest for law and order".

A "protestare" è una fondazione chiamata "Blexit", che cerca di convincere gli elettori neri e latini a sostenere il partito repubblicano.

Questo è ciò che Trump ha dichiarato:



Lunedì, Trump volerà in Florida per tenere un comizio presso l'aeroporto internazionale di Orlando. Ai partecipanti verrà però chiesto di firmare una liberatoria in cui dichiarano di assumersi volontariamente tutti i rischi legati ad una possibile esposizione alla Covid-19.

La necessità di riprendere i comizi per Trump è vitale, specie negli Stati come la Florida che sono determinanti per la sua rielezione e dove in questo momento i sondaggi non lo vedono favorito come invece avrebbe sperato.

Il perché lo ha spiegato l'AP in suo articolo in cui dimostra come la pandemia abbia influito in modo determinante ad indirizzare verso Biden parte del consenso, che normalmente sarebbe andato a Trump, espresso dagli americani più anziani, oltre i 65 anni, che in questa tornata elettorale rappresentano un quarto dell'elettorato.

La gestione sconsiderata dell'emergenza coronavirus da parte di Trump, già a partire dalla scorsa primavera, ha influito negativamente nel giudicare il suo operato da presidente in una fascia di popolazione che è più che a rischio.

Oltretutto, in questo momento, il contagio ha ripreso a correre negli Stati Uniti con i nuovi casi che sono schizzati verso quota 60mila con mille morti ogni 24 ore: ufficialmente sono 7,6 milioni gli americani finora contagiati e 214mila quelli deceduti a causa del coronavirus. A questi numeri, come peraltro anche in altri Paesi Italia compresa, devono poi essere sommati quelli di coloro che sono morti a causa della Covid, ma che non sono stati sottoposti al tampone e pertanto non conteggiati.