Il Parlamento Ue ha approvato il nuovo Patto sui migranti: d'ora in poi la nazione di primo approdo dovrà raccogliere la domanda di asilo, gestire la persona e la pratica in tempi rapidi, ma potrà contare sull'aiuto degli altri, o in termini ricollocamenti o contributi finanziari. Soprattutto, però, chi arriva da un posto del mondo non poi così disastrato e non ha diritto alla protezione dell'Ue verrà rimpatriato in tempi rapidi. O almeno, questa sarebbe l'idea.

Purtroppo la realtà dei fatti è ben diversa e dobbiamo rassegnarci all’invasione africana, perchè i migranti non ce li toglie più nessuno! Gridiamo ‘al lupo al lupo’, minacciamo di chiudere i nostri porti alle Ong e poi gli sbarchi continuano più numerosi di prima. Trattiamo con gli altri paesi che, per tutta solidarietà, schierano eserciti e blindati al confine, chiudono porti e frontiere e ci rimandano indietro i migranti.

La verità è una sola: l’Africa ci sta invadendo e niente e nessuno potrà fermare l’invasione in atto.

A Bruxelles lo sanno bene e hanno trovato la soluzione: l’Italia è il “Centro di Accoglienza d’Europa” dove stipare i migranti in cambio di un pugno di euro e di qualche concessione in più sul debito pubblico!

E allora cosa fare con i migranti?

Come ha fatto il fruttaiolo sotto casa che ha messo a lavorare dietro il banco due extracomunitari e lui se ne sta beato a pancia all’aria!

Da un male può nascere un bene, da una invasione senza soluzione di sorta può rinascere un Paese alla deriva, bisogna solo governare le migliaia di sbarchi e trasformare i migranti da passivi ad attivi, da improduttivi a produttivi, da problema a risoluzione del problema stesso!

Ci sono tanti che da un male sono riusciti a ricavarne un bene e a trasformare una criticità in un beneficio per sé stessi e anche per gli altri. Uno su tutti, Silvio Berlusconi che sullo sfascio della prima repubblica ha creato Forza Italia e subito dopo Beppe Grillo che, sulle macerie di un’Italia distrutta da anni di mala politica, ha saputo costruire un Movimento che oggi come oggi è una delle maggiori forze politiche del Paese che tiene sotto botta tutta la Sinistra italiana. Entrambi hanno creato nuove opportunità e dato un ‘lavoro’ a migliaia di dipendenti, deputati, sindaci, consiglieri comunali e regionali, portavoce e portaborse!

Ora, l’emergenza migranti potrebbe fornire agli italiani, e non solo alle Ong e agli albergatori a corto di prenotazioni, una grande opportunità. Basterebbe soltanto saperla cogliere al volo, studiarla, metterla bene e a punto e partire, senza piangersi addosso, senza gridare, ad ogni sbarco, al lupo al lupo!

C’è chi raccogliendo i naufraghi in mare ne ha fatto un business, adesso bisogna ‘businessare’ quelli sbarcati qui da noi!