Nel corso della loro visita di Stato in Italia iniziata il 21 febbraio, il presidente della Repubblica dell'Azerbaigian Ilham Aliyev e la first lady Mehriban Aliyeva sono stati ricevuti in Vaticano secondo quanto riferito dall’ Agenzia di stampa dello stato dell'Azerbaigian (AZERTAC).

Il presidente Ilham Aliyev e la first lady Mehriban Aliyeva hanno incontrato il capo della Chiesa cattolica Papa Francesco. Salutando il presidente Ilham Aliyev e la first lady Mehriban Aliyeva, Papa Francesco ha ricordato la loro visita in Vaticano, così come la sua visita in Azerbaigian nel 2016, e ha dichiarato di essere stato molto soddisfatto del suo viaggio nel Paese caucasico.

Sottolineando favorevolmente la stabilità della vita pubblica e politica che attualmente regna in Azerbaigian e il benessere del popolo azero, Papa Francesco ha evidenziato anche le relazioni di reciproca tolleranza tra le comunità religiose che vivono nel paese.

Ha descritto l'Azerbaigian come un esempio di vera tolleranza in un momento in cui le tensioni e i conflitti in molte parti del mondo si sono intensificati e alcuni ambienti hanno tentato di diffondere ostilità e odio facendo uso della religione. Papa Francesco ha sottolineato il lavoro di rinnovamento svolto dalla Fondazione Heydar Aliyev in Vaticano e ha ringraziato il governo dell'Azerbaigian, in particolare il Presidente della Fondazione Mehriban Aliyeva. Ha sottolineato che il Vaticano non dimenticherà mai i lavori di restauro effettuati dalla Fondazione Heydar Aliyev , perché, grazie ai progetti della Fondazione numerosi monumenti storici, tra cui le catacombe, sono stati restaurati.

Il presidente Ilham Aliyev ha osservato che la visita di Papa Francesco in Azerbaigian è di fondamentale importanza per il Paese, che svolge un ruolo speciale nell'ulteriore sviluppo delle relazioni tra civiltà e religioni in tutto il mondo. Il capo dello stato ha sottolineato che l'Azerbaigian ha ospitato una serie di importanti eventi internazionali al riguardo.

"Il nostro Paese cerca di stabilire comprensione reciproca, fratellanza e solidarietà tra i rappresentanti delle religioni di tutto il mondo e, a questo proposito, è un modello per il mondo. L'esempio di tolleranza e coesistenza offerto dall'Azerbaigian è uno dei criteri principali che contribuiscono all'eliminazione dei conflitti e degli scontri nel mondo".

Il presidente Ilham Aliyev ha sottolineato che la cooperazione tra la Santa Sede e l'Azerbaigian continuerà ad espandersi. Nel corso dell’incontro il primo vicepresidente della Repubblica dell'Azerbaigian Mehriban Aliyeva è stata insignita in Vaticano dal cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, del più alto Ordine Cavalleresco Papale – l’Ordine di Papa Pio IX (Dama di Gran Croce dell'Ordine Piano).

Il primo vicepresidente Mehriban Aliyeva è stata premiata in riconoscimento del suo contributo allo sviluppo della cultura e delle relazioni reciproche con le istituzioni della Santa Sede. L'Ordine di Papa Pio IX fu istituito nel 1847 e viene concesso per servizi particolari alla Chiesa e alla società.

La Gran Croce è il grado più alto concesso ai capi di stato e agli statisti di alto rango. L'attuale presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella, un certo numero di ex Presidenti della Repubblica Italiana, tra cui Giorgio Napolitano, nonché reali: Carl XVI Gustaf, re di Svezia, Henri, Granduca di Lussemburgo, re Juan Carlos I di Spagna e Alberto II re dei belgi hanno ricevuto la prestigiosa onoreficenza.

#carlomarinoeuropeannewsagency