Che succede al River - Soncino (CR) l'11 marzo '23? Torna il Samsara Beach Tour, ovvero il party che porta 'in trasferta' il sound del mitico beach club di Gallipoli che oggi prende invece vita a Riccione. Samsara Beach è un simbolo di divertimento e voglia di stare insieme con il sorriso sulle labbra, con gli amici, cantando e ballando. Ogni tappa del Samsara Tour regala energia ed emozioni. In console c'è Danilo Seclì, dj simbolo del sound pop e potente del Samsara Beach e di tutto il ritmo del sound salentino. Alla voce sul palco c'è Fabio Marzo, altra icona del Samsara Beach, un professionista dell'intrattenimento capace di far scatenare chiunque.

Anche per l'autunno inverno 2022 / 23 e per tutta la primavera '23, infatti, il sound al River House Club è di qualità assoluta. La bella novità è che alla squadra dei bravi resident dj e vocalist del locale spesso saranno affiancati come special guest artisti attivi in tutta Italia e non solo. Ad esempio, fanno tappa al River House Club di Soncino (CR) il Samsara Tour, suona forte il ritmo di top dj come Ale Basciano, Botteghi, Samuele Sartini...



River House Club

via Brescia 23, Soncino (CR)

366.1758050



https://www.instagram.com/riverhouseclub/

https://www.facebook.com/riverhouseclub

https://linktr.ee/riverhouseclub