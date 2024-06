Dopo un tour invernale che ha fatto registrare sold out, nelle 60 date che erano in cartellone, PFM Premiata Forneria Marconi è pronta a ripartire, per una lunga serie di date live, più di 30, in tutta Italia, e due diversi concerti: “PFM Canta De André”, per celebrare il fortunato sodalizio con il grande cantautore genovese, e “PFM Live”, durante il quale porterà, sul palco, i più grandi successi del suo vastissimo repertorio. Prima tappa il 28 giugno, ai Musei Civici di Palazzo Farnese, a Piacenza.

I concerti vedranno, sul palco, una straordinaria formazione: Franz Di Cioccio (voce e batteria), Patrick Djivas (basso), Marco Sfogli (chitarra elettrica), Alessandro Scaglione (tastiere), Eugenio Mori (batteria), Special guest: Luca Zabbini (tastiera e voce). Nelle date di “PFM Canta De André ”, sarà sul palco anche Michele Ascolese (chitarra acustica).

Queste le date del tour estivo di PFM prodotto da D&D Concerti (date sempre in aggiornamento):

28 Giugno PIACENZA - Musei Civici Di Palazzo Farnese

3 Luglio TRANI - Piazza Della Cattedrale

4 Luglio CASERTA - Belvedere Di San Leucio

9 Luglio ARGENTA (Ferrara) - Delizia Estense Di Benvignate

20 Luglio AREZZO - Fortezza Medicea

31 Luglio RAGUSA - Cattedrale Di San Giovanni Battista

1º Agosto SIRACUSA - Teatro Greco

3 Agosto SIROLO (Ancona) - Arena Parco Della Repubblica

4 Agosto MELPIGNANO (Lecce) - Palazzo Marchesale

6 Agosto SERAVEZZA (Lucca) - Palazzo Mediceo Seravezza

8 Agosto ARENZANO (Genova) - Villa Des Geneys

10 Agosto ROCCELLA JONICA - Roccella Summer Festival - Teatro Al Castello

11 Agosto SUBIACO (Roma) - Subiaco Rock & Blues Festival - Piazza Della Resistenza

16 Agosto MONTELAPIANO (Chieti) - Piazza Cerri

17 Agosto CASTIGLIONE DEL LAGO (Perugia) - Rocca Medievale

21 Agosto OSTUNI (Brindisi) - Arena Eventi Foro Boario

24 Agosto CASTAGNOLA DELLE LANZE (Asti) - Piazza S.Bartolomeo - Festival Contro

3 Settembre VICENZA - Villa Comunale

4 Settembre MACERATA - Sferisterio

11 Settembre TORINO - Teatro Alfieri

13 Settembre ROMA - Cavea Parco Della Musica







Per i biglietti e le prevendite, info su: http://www.pfmworld.com/

PFM – Premiata Forneria Marconi ha uno stile unico e inconfondibile, che combina la potenza espressiva della musica rock, progressive e classica in un'unica entità affascinante. Nata nel 1970 (discograficamente, nel 1972), la band ha guadagnato, rapidamente, un posto di rilievo sulla scena internazionale, che mantiene tutt’oggi. Nel 2016, la prestigiosa rivista inglese "Classic Rock UK" ha posizionato PFM – Premiata Forneria Marconi al 50esimo posto, tra i 100 artisti più importanti del mondo, mentre "Rolling Stone” UK" ha inserito l’album Photos Of Ghost al 19esimo posto, tra i dischi più importanti della musica progressive. Nel 2018, la band ha ricevuto, a Londra, il prestigioso riconoscimento come “International Band Of The Year”, ai Prog Music Awards UK e, nel 2019, la rivista inglese “PROG UK” ha nominato Franz Di Cioccio tra le 100 icone della “musica che hanno cambiato il nostro mondo” (unico musicista del mondo latino).

