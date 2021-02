Svelato nel pomeriggio di mercoledì il percorso del prossimo Giro d'Italia, il 104.esimo della sua storia. Come era già stato comunicato, il via verrà dato da Torino, l'8 maggio, mentre la corsa si concluderà il 30 dello stesso mese a Milano.

21 tappe in cui i corridori percorreranno un totale di 3.450 km, con due tappe a cronometro (complessivamente di 38 km) che apriranno e chiuderanno la corsa), sei frazioni per velocisti, sette di media difficoltà e sei di alta montagna. Sei saranno anche gli arrivi in salita e 164 km la lunghezza media delle tappe.

Le informazioni dettagliate su ogni singola tappa sono disponibili in questa pagina sul sito ufficiale del Giro.

23 le squadre iscritte. Tra gli aspiranti alla vittoria finale, Vincenzo Nibali, Egan Bernal, Thibaut Pinot, Romain Bardet, Mikel Landa, Remco Evenepoel...