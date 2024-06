È stata ufficialmente lanciata Bo-oks, la piattaforma digitale innovativa che promette di rivoluzionare il modo in cui scopriamo, scegliamo, compriamo e leggiamo nuovi libri. Bo-oks.com offre una connessione speciale tra ogni titolo e il suo lettore, rappresentando una svolta significativa nel panorama editoriale. “Anche il nome stesso della piattaforma, Bo-oks, con il trattino, simboleggia l’incontro e la connessione tra opera e utente, enfatizzando l’approccio unico al matching tra lettore e libro”, spiega Andrea Ponticelli, co-fondatore di Bo-oks.

Come Funziona

Già a partire dalla fase di registrazione dell’utente sulla piattaforma, inizia un’accurata profilazione del lettore che l’intelligenza artificiale andrà via via affinando in base ai comportamenti e alle abitudini di lettura. Bo-oks non solo apprende i gusti e gli interessi del lettore, ma è anche in grado di "ascoltare" le sue emozioni, proponendo titoli, autori e generi in base allo stato d’animo del momento. La piattaforma, infatti, utilizza un avanzato algoritmo di AI basato su due modelli di ricerca. Gli utenti, al momento dell'iscrizione, forniscono informazioni sui loro interessi e preferenze di lettura e possono selezionare delle emoji che rappresentano diverse emozioni per ricevere consigli in linea con il loro stato d'animo. Questi dati permettono al software di proporre suggerimenti personalizzati, selezionando le proposte da un ampio catalogo composto da migliaia di libri: titoli di qualità, storie originali di autrici e autori che meritano di essere scoperti. La piattaforma permette di leggere i propri titoli preferiti in due modalità: in digitale, attraverso un reader online proprietario – fruibile da pc, tablet e smartphone –, ma anche in cartaceo, ordinando una copia stampata che verrà prodotta on demand dalla tipografia ecosostenibile 4Graph.

Feedback degli Utenti

La piattaforma include un meccanismo di feedback che consente agli utenti di esprimere il proprio gradimento tramite like, recensioni e salvataggi dei titoli nelle proprie liste. Queste interazioni forniscono ulteriori dati per migliorare i suggerimenti personalizzati e promuovere opere a profili simili. Inoltre, ogni iscritto può unirsi alla comunità di lettori di Bo-oks per discutere dei propri libri preferiti e condividere interessi e passioni, creando una biblioteca viva e partecipativa.

Collaborazioni con Case Editrici

Bo-oks ha scelto di collaborare esclusivamente con editori indipendenti, selezionando solo quelli che pubblicano opere di alta qualità. «In un mercato editoriale in rapida evoluzione e sempre più affollato, Bo-oks vuole posizionarsi come innovativo distributore specializzato, capace di dedicarsi in modo verticale all’editoria indipendente, offrendo vantaggi che spaziano dalla distribuzione alla logistica, passando per la stampa», spiega Ponticelli.

L’obiettivo di Bo-oks è creare un’esperienza di lettura emozionante e coinvolgente che trascenda i confini tra carta e digitale. Secondo un’indagine Netcomm, i lettori forti prediligono la multicanalità. “Per questo motivo, pur essendo una piattaforma nativamente digitale, abbiamo sentito l’esigenza di mantenere viva la fisicità del libro cartaceo”, commenta Ponticelli. Con un semplice clic, ogni lettore può ricevere comodamente a casa propria una copia stampata, personalizzabile con una dedica grazie alla collaborazione con 4Graph, la tipografia online ecosostenibile che utilizza solo inchiostri ecologici e carte riciclate e riciclabili.

Nella fase di start-up, circa trenta case editrici hanno già accolto con entusiasmo l'invito di Bo-oks, cogliendo l’opportunità di un canale di vendita innovativo e complementare alla tradizionale catena di distribuzione, senza costi iniziali per i primi due anni.