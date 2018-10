FONTI, Halloween '18 al Turmalin (Lipari)

Durante l'estate 2018 FONTI ha regalato il suo sound pieno d'energia ai party più scatenati delle Eolie, le isole in cui è nato, una delle zone più 'up' d'Italia, anzi d'Europa. Il mare è unico, i club di qualità e chiunque voglia vivere la natura e pure far tardi con il sorriso spesso sceglie proprio le Eolie. FONTI è stato spesso in console tra Coral Beach e Turmalin a Lipari.

Sempre a Lipari ogni giovedì alla Latteria 518 è andato in scena FONTI & Friends. Il mercoledì invece ha fatto ballare il suo party Vulkanik, al Baia Negra, a Vulcano.

La bella notizia è che ad Halloween 2018, il 31 ottobre, FONTI torna in console alle Eolie, al Turmalin di Lipari, per regalare ritmo ed emozioni a chi abita in queste splendide isole e a chi ha deciso di regalarsi una vacanza fuori stagione. Ibiza da sempre ha allungato la sua stagione fino ad ottobre, la Costiera Amalfitana in Italia da sempre fa lo stesso, ma c'è bisogno di proposte come il dj set di FONTI al Turmalin per Halloween per valorizzare località stupende tutto l'anno.

"Se mi avessero detto che, una volta compiuti 27 anni, avessi già realizzato tre quarti dei miei sogni, non ci avrei creduto". Ecco come il dj producer siciliano FONTI (oltre 100.000 fan su Facebook e 38.000 su Instagram) racconta un bel periodo di vita e professionale su Facebook. In effetti per l'artista le cose stanno davvero andando per il verso giusto.

Dopo un'estate 2018 scatenata nelle sue Eolie e dj set pure in Cina, al mitico One Third di continua a far ballare l'Italia con dj set decisamente hot. Dopo il dj set del 31 ottobre al Turmalin Club delle Eolie, il 17 novembre è ancora a Roma a Villa Veientana, mentre il 24 novembre è atteso al Subway di Follonica, in provincia di Grosseto.

"Oggi mi sento più che mai vicino all'essere un uomo compiuto. Ho una famiglia e una donna fantastica accanto, una professione che mi riempie di soddisfazioni e tanti viaggi ed esperienze sulle spalle che mi hanno consentito di essere l'uomo che sono e il professionista che sognavo", continua FONTI su Facebook... prima di salutare tutti, visto per realizzare quel quarto di sogni da realizzare bisogna lavorare tanto sulla musica.

