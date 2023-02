Gli uffici del settore Lavori pubblici hanno affidato l’incarico per l’adeguamento dell’impianto antincendio nel Palazzetto dello Sport di contrada Valverde. Per analogo intervento riguardante l’impianto elettrico occorrerà attendere l’adozione del bilancio di previsione 2023: a quel punto sarà sufficiente impegnare altre risorse per la manutenzione straordinaria della struttura e si potrà ottenere finalmente l’agibilità. L’intervento segue il sopralluogo, che nelle scorse settimane era stato effettuato dall’Assessore allo Sport Antonio Nicosia e dal dirigente Giacomo Villari per fare il punto della situazione.

«Con l’agibilità si potrà mettere la parola fine a quella che ormai viene denominata la maledizione del Palasport, – afferma Nicosia – visto che da trent’anni a questa parte non si è mai potuto fruire della struttura nella sua interezza. In atto, dopo l’ultimo parere della Commissione di vigilanza, è possibile solo la presenza massima di 100 persone tra atleti e addetti ai lavori per le varie manifestazioni».

Egli ha anche comunicato che sono scaduti i termini per la presentazione delle istanze finalizzate ad ottenere la gestione per dieci anni (oltre eventuali proroghe) dei campi di calcio a Ciantro, San Pietro e Santa Marina e ora gli uffici sono al lavoro per individuare gli aventi diritto. «Il fatto positivo – prosegue Nicosia – è che c’è stata una notevole partecipazione, segno d’interesse da parte delle varie società, che operano nella nostra città, a conferma anche dei buoni rapporti, che si sono instaurati con l’Amministrazione comunale sin dall’insediamento».

L’ultimo passaggio è dedicato alla questione piscina: il gestore, come è noto, ha manifestato la volontà di mantenere chiuso l’impianto sino a settembre, mentre il Comune insiste per effettuare delle verifiche preliminari prima di accordare eventuali proroghe. Un primo sopralluogo è già avvenuto per verificare la manutenzione ordinaria da svolgere prima dell’apertura, il prossimo riguarderà verifiche di carattere tecnico - strutturali. Acquisiti quegli elementi, il dirigente del settore Sport assumerà le determinazioni finali.