Ancora in sensibile aumento il numero di nuovi casi Covid che nelle ultime 24 ore è stato di 20.499. In diminuzione però il numero di tamponi effettuati, 325.404, circa 118mila in meno rispetto a ieri.

Schizza pertanto al 6,29 (ieri era al 4,48%) la percentuale odierna di contagiati in rapporto al numero di tamponi effettuati, di cui adesso vengono conteggiati anche quelli cosiddetti rapidi. Il totale dei contagi è arrivato a 2.888.923.

Questi i casi registrati in alcune regioni. In testa la Lombardia con 4.557 nuovi contagiati, seguita da Campania con 2.519, Emilia-Romagna con 2.575, Lazio 1.539, Piemonte 1.526, Toscana 1.254, Veneto 1.174 e Puglia 1.104.

Il numero totale degli attualmente positivi è di 404.664 (ieri 396.143). Tra i positivi, 2.194 (ieri 2.168) sono in cura presso le terapie intensive dove si registrano 188 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore, 18.292 (ieri 18.257) sono i ricoverati con sintomi, mentre sono 384.178 le persone in isolamento domiciliare (ieri 375.718).

Il numero complessivo di dimessi e guariti sale a 2.387.032 (ieri 2.375.318).

Oggi sono 253 i decessi, con il totale che sale a 97.227.

Questa la diretta della conferenza stampa del 26 febbraio 2021 sull'analisi dei dati del Monitoraggio Regionale della Cabina di Regia. Vi hanno partecipano il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro e il Direttore generale della Prevenzione sanitaria del Ministero, Gianni Rezza.



Al 26 febbraio sono 3.998.727 le somministrazioni di vaccino anti-Covid finora effettuate in Italia, pari al 68,6% di 5.830.660 dosi arrivate nel Paese. Al di sotto della media nazionale 12 tra regioni e P/A. Infine, sono finora 1.370.373 le persone residenti in Italia a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino.