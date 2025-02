Avrebbe perso il controllo dell’auto ed è finito contro un cartellone pubblicitario e un palo dell’illuminazione pubblica. Tragico incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri in via Ernesto Basile a Palermo, dove è morto un uomo di 59 anni.

Si tratta di Vito Ilarda: era alla guida della sua Opel quando è improvvisamente uscito di strada, non si esclude che sia stato colto da un malore. L’impatto si è rivelato violentissimo, quando è stato lanciato l’allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimarlo, ma per lui non c’è stato niente da fare.

Sul luogo dell’incidente anche gli agenti dell’Infortunistica che hanno chiuso il tratto di tratto di strada per effettuare i rilievi e i vigili del fuoco. Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica, ma in base ai primi accertamenti nessun altro veicolo sarebbe rimasto coinvolto.