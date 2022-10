"Circolano un elenchi con nomi di Ministri di un Governo che ancora non esiste e che nessuno ha avuto il mandato a formare. Lo scrivono i quotidiani online, lo annunciano le tv. Penso che sia poco rispettoso nei confronti di Mattarella, del futuro Premier e delle persone nominate".

Così dichiarava ieri Guido Crosetto dal suo account social.

Evidentemente non lo ha ascoltato oggi il suo (neo) alleato, Silvio Berlusconi che, all'uscita dalla Camera dove aveva incontrato i propri parlamentari, alla stampa che lo attendeva ha elencato i ministri di Forza Italia nel nuovo governo:

"Ci saranno Tajani ministro degli Esteri e vicepremier: Bernini alla Pubblica Amministrazione, Saccani all'Università, Pichetto all'Ambiente e alla Transizione ecologica e Casellati alla Giustizia".

Crosetto, pertanto, può risparmiarsi ulteriori inutili post per dare una parvenza di credibilità al mercato che, va comunque riconosciuto, ha sempre caratterizzato qualsiasi legislatura.

Persino La Russa, adesso seconda carica dello Stato, era aggiornato sulla formazione del nuovo governo, tanto da dire poco dopo:

"Casellati alla Giustizia? Per quanto mi hanno riferito era una delle posizioni sub iudice, forse una delle pochissime... però non sono aggiornato ad oggi. Per quello che ne sapevo ieri sera era così".

Un primo cedimento della incorruttibile Giorgia Meloni alle volontà dell'ex Cavaliere? La "mossa" di Berlusconi di nominare come capogruppo del Senato una incattivita Licia Ronzulli, a cui la leader di FdI non ha voluto concedere neppure uno straccio di poltrona nel prossimo esecutivo, deve averla costretta a rinunciare ad assegnare il ministero della Giustizia al suo candidato preferito, l'ex magistrato Carlo Nordio, per evitare in quell'Aula un possibile percorso ad ostacoli, visti i numeri.

Mattarella, per ora, tace.

Ma la cosa più importante di tutte è quest'ultima dichiarazione di Berlusconi:

"Dopo una giornata tra Camera e Senato, Marta [la sua quasi moglie, sposata durante un quasi matrimonio, ndr] ha optato per un buon gelato, mentre io non ho resistito ad una crêpes! Buona serata a tutti!"