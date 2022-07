CASERTA – (AISNEWS – Ernesto Genoni) - A Reggia Festival Visioni Reali se ne sono viste proprio di tutti i colori insieme al cinema campano di grande qualità. A cominciare dalla prima serata dell’evento andata a carte quarantotto per motivi non ancora, al momento, ben definiti e chiari alla maggior parte del pubblico. Un evento, tutto sommato, di cui se ne è parlato e tanto. Un evento che ha fatto parlare sé e di Caserta, in tutta Italia, anche se a volte con toni non proprio esaltanti, per un comune che vive di Reggia e dintorni. Comunque il Gran finale domani sera - giovedì 28 luglio - alle ore 21.00 per ‘Reggia Festival - Visioni Reali’.

L’evento cinematografico ideato da Confcommercio Caserta – presieduta da Lucio Sindaco - al Palazzo borbonico con la direzione artistica di Remigio Truocchio - vedrà gli ospiti della serata Silvia Brunelli e Sophia Guastaferro, rispettivamente regista e protagonista de ‘La Santa piccola’, film rivelazione a Venezia e unica opera italiana selezionata all’ultimo Tribeca Film Festival, che sarà proiettata subito dopo l’incontro nei cortili della Reggia. Una storia corale, ambientata nel quartiere Sanità a Napoli e tratta dal romanzo omonimo dello scrittore Vincenzo Restivo di Marcianise, che - tra sacralità e superstizione, amicizia e scoperta dei propri sentimenti - esplora il tema del libero arbitrio e le sue conseguenze.

Il film della serata , “La santa piccola”, è un’opera prima della regista Silvia Brunelli, tratta dall’omonimo romanzo di Vincenzo Restivo, edito da Officina Milena, fa parte della sestina di film che hanno partecipato alla Biennale College Cinema, un laboratorio di alta formazione della Biennale di Venezia che ha lo scopo di promuovere i nuovi talenti del cinema internazionale. La pellicola è stata presentata il 7 settembre 2021.

“In casi come questi- ha commentato il giovane scrittore di Marcianise Enzo Restivo - le emozioni non le contieni. Stenti anche a credere che certi fatti stiano accadendo proprio a te, tu che col vestito buono ti senti sempre troppo inappropriato. Il mio libro, La Santa Piccola ha ispirato lo splendido lavoro di Silvia Brunelli e Francesca Scanu , che , per quanto difficile, in questo periodo di covid, sono riuscite a portare a casa un piccolo capolavoro. Grazie per aver reso questa storia immortale”. Ecco la trama del film: in un rione soleggiato di Napoli dove tutti si conoscono, Mario e Lino, due amici inseparabili, vivono giorni che si susseguono sempre uguali. Finché tutto cambia: la sorellina di Lino, Annaluce, inizia a fare miracoli, divenendo la santa protettrice del rione. Per entrambi, da quel momento, si apre una porta verso un mondo nuovo che li porterà su tracciati differenti, dove rischieranno tutto, anche ciò che è per entrambi la cosa importante: la loro fraterna amicizia.





Il trailer: https://youtu.be/4uR-O50Hm_0



Altro momento della serata, che chiuderà questa prima edizione della rassegna dedicata al cinema ‘Made in Campania’, sarà il talk con Maurizio Gemma, direttore della Film Commission Regione Campania (che ha patrocinato l’evento), con il quale si affronterà il momento magico che stanno vivendo il mondo del cinema e dell’audiovisivo su questo territorio. Un fenomeno in costante crescita che crea cultura, economia e indotto.

Con la serata di domani si chiude un Festival che ha avuto, tra i suoi ospiti, artisti come Toni Servillo, Sergio Rubini, Antonio Capuano, Francesco Di Leva, Giancarlo Basili, Massimiliano Gallo. Una edizione nata grazie ad un accordo tra il Museo Reggia di Caserta del Ministero della Cultura, il Comune di Caserta e Confcommercio e un accordo di partenariato siglato con l’Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’ e ‘Maestri alla Reggia’.

La serata conclusiva di Visioni Realia, si chiuderà con un ospite d’eccezione: Marco D’Amore. Attore e regista molto amato dal pubblico, D’Amore è un artista che si è formato a teatro ma che lavora tanto anche al cinema e in tv. Sul palco di ‘Visioni Reali’ gli spettatori potranno rivivere insieme a lui i suoi principali successi e vedere in anteprima assoluta, per gentile concessione di Sky e di Vision Distribution, le prime immagini di ‘Napoli magica’, il docu-film sui misteri e le leggende della tradizione partenopea girato da Marco D’Amore. E poi ancora aneddoti, curiosità, dietro le quinte su alcuni dei ruoli interpretati in questi anni dall’attore divenuto famoso per il personaggio di Ciro l’immortale nella serie tv, Gomorra.



Tutte le serate sono a ingresso gratuito ma disciplinate da un sistema di prenotazione on line e cartaceo. Di seguito il link per la prenotazione on line e l’elenco dei punti di distribuzione dei biglietti cartacei. A partire dalle ore 21 l’ingresso sarà consentito anche ai non prenotati fino a esaurimento posti.





Giovedì 28 luglio ore 21

Ospite Marco D’Amore

Proiezione del film ‘La Santa piccola’

La piattaforma è aperta da martedì 26 luglio alle ore 11

www.eventbrite.it/e/biglietti-reggia-festival-proiezione-del-film-la-santa-piccola-388493914757