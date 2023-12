“Export, sostenibilità e innovazione sono tre grandi fattori di crescita e, insieme, si rafforzano l’uno con l’altro”: lo ha affermato l’AD di SACE Alessandra Ricci, spiegando il modello attraverso cui vuole accompagnare le PMI dell’Abruzzo verso la crescita e l’espansione internazionale.

Alessandra Ricci all’Abruzzo Economy Summit: “Imprese abruzzesi investono in sostenibilità e innovazione”.

L’AD di SACE, Alessandra Ricci, è intervenuta all’Abruzzo Economy Summit, mettendo in luce l’importanza dell’export nell’evoluzione delle Piccole e Medie Imprese (PMI) e osservando la crescente centralità dell’Abruzzo nel mercato internazionale. Ha affermato: “L’Abruzzo ha una economia molto orientata all’export e le PMI e le imprese abruzzesi stanno largamente investendo in efficienza e sostenibilità energetica”. Secondo Alessandra Ricci, SACE sta giocando un ruolo importante nel preparare le PMI abruzzesi all’espansione internazionale, sia in termini di volumi che di supporto e competenze: “Solo nell’ultimo anno, noi di SACE abbiamo accompagnato i piani di crescita di 1.000 imprese e PMI abruzzesi – ha ricordato l’AD – tra supporto all’export, alla liquidità e agli investimenti in sostenibilità e innovazione. Lo abbiamo fatto offrendo sia il supporto finanziario di SACE sfiorando il miliardo di euro, sia soprattutto l’accompagnamento di SACE con iniziative di formazione e business matching”.

Alessandra Ricci: “Export e internazionalizzazione sono chiavi fondamentali per la competitività di un Paese”.

Secondo Alessandra Ricci, è fondamentale che le PMI italiane non si rivolgano esclusivamente al mercato interno, specialmente in un periodo in cui la domanda è stagnante. Nella sua analisi, l’AD di SACE ha infatti osservato come, mentre la domanda interna langue, l’export stia finendo per rappresentare una fetta sempre maggiore del PIL italiano. Per questo l’Abruzzo, con la sua economia orientata all’export, è una regione strategica in cui investire. La sostenibilità e la digitalizzazione sono due fortissimi motori che “aumentano la capacità delle imprese anche abruzzesi di esportare”.