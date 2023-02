Xsolla, azienda leader a livello mondiale nel commercio di videogiochi, e Mastercard hanno annunciato la nascita di una collaborazione per garantire pagamenti senza problemi, sicuri e vantaggiosi per i giocatori, da esperienze di checkout migliorate grazie ai punti fedeltà della carta di credito a semplici donazioni di valuta nel gioco, fino a processi di pagamento migliorati per i creatori e altro ancora. La partnership combinerà la tecnologia, l'esperienza di rete, la scala globale e le connessioni di fiducia di Mastercard con la piattaforma di Xsolla per creare esperienze di pagamento personalizzabili e più accessibili per giocatori, sviluppatori e creatori.

Mastercard e Xsolla lavoreranno insieme per abilitare soluzioni e servizi innovativi basati su carte e account per migliorare le esperienze digitali nei pagamenti e oltre per i giocatori. Per dare il via a questa partnership rivoluzionaria, per la prima volta i titolari di carte Mastercard potranno utilizzare Pay with Points (per saperne di più su Pay with Points, visitate il sito: https://xsolla.pro/rw14pwp) per riscattare senza problemi i loro punti fedeltà per acquisti all'interno del gioco - questa soluzione sarà integrata nel prodotto Pay Station di Xsolla. I giocatori avranno anche l'opportunità di regalare la valuta del gioco ad amici e familiari. Le società stanno collaborando per risolvere le sfide dell'industria del gioco e dare priorità alla protezione dei consumatori, anche utilizzando le capacità di autenticazione e di rilevamento delle frodi di Mastercard per dare ai genitori il controllo prima che i loro figli facciano acquisti nei giochi.

I dispositivi mobili hanno alimentato la crescita dei giochi in tutte le fasce demografiche e in tutte le parti del mondo, con quasi 3,2 miliardi di persone - quasi la metà della popolazione mondiale - che si stima giocheranno nel 2022. Ma le esperienze di commercio digitale che alimentano l'innovazione degli sviluppatori nel settore dei giochi non hanno tenuto il passo con la crescita. Oltre il 40% dei consumatori dichiara di aver bisogno di aiuto per acquistare valuta di gioco e più del 30% afferma che sono necessari troppi passaggi per effettuare acquisti di gioco online. Secondo una ricerca di Mastercard, infatti, quasi il 30% afferma che il processo di gifting potrebbe essere più efficiente (Per ulteriori informazioni sulle soluzioni di gioco di Mastercard, visitate: www.mastercard.com/gaming)

Xsolla sta inoltre espandendo il suo Digital Distribution Hub all'industria globale delle telecomunicazioni e ai suoi 7,3 miliardi di utenti di telefonia mobile. Infine, gli sviluppatori avranno presto a disposizione un nuovo modo per raggiungere un pubblico più vasto in tutto il mondo, collegando un maggior numero di giocatori attraverso il cloud e offrendo un nuovo modello pay-as-you-go.

"In Xsolla siamo entusiasti delle potenziali opportunità offerte dal cloud gaming. La nostra visione è quella di rendere il gioco più ampiamente disponibile, di portare i giochi nelle mani di un maggior numero di giocatori, di renderli più accessibili a chiunque, in qualsiasi momento e ovunque attraverso il cloud", ha dichiarato Chris Hewish, Presidente di Xsolla. "Siamo impegnati a sostenere gli sviluppatori. Rendiamo più facile per loro raggiungere il pubblico riunendo la tecnologia di streaming che sta dietro ai loro giochi e dando loro la possibilità di creare esperienze online coinvolgenti e di marca per i giocatori di tutto il mondo".



Xsolla Digital Distribution Hub

La soluzione Digital Distribution Hub è un unico portale per i canali di distribuzione online e offline e per i marchi che creano e distribuiscono contenuti di intrattenimento per i loro utenti. Con questa soluzione, gli sviluppatori di giochi possono collaborare direttamente con i gestori di telecomunicazioni per commercializzare, distribuire e vendere giochi e prodotti in-game attraverso un'unica app o un portale online, e per includere i giochi nei bundle promozionali dei gestori. Gli sviluppatori possono fornire i loro giochi e contenuti da distribuire e vendere attraverso il negozio online e il webshop del vettore. I gestori possono sfruttare la rete unica di Xsolla offrendo contenuti esclusivi, esperienze di intrattenimento e promozioni per acquisire nuovi utenti attraverso i giochi attualmente presenti su Xsolla. Possono anche fidelizzare i clienti esistenti offrendo vantaggi di gioco, contenuti e aggiornamenti esclusivi a cui i carrier concorrenti non avrebbero accesso. Attraverso il Digital Distribution Hub, i vettori possono fornire una più ampia varietà di intrattenimento, contenuti e giochi a una base di consumatori diversificata. Allo stesso tempo, i consumatori possono utilizzare le loro app preferite o i marketplace digitali per effettuare transazioni legate al gioco insieme agli acquisti di tutti i giorni, il tutto in un unico luogo e con pochi clic.

Per saperne di più su Xsolla Digital Distribution Hub, visitate il sito https://xsolla.pro/rw14ddh



Xsolla Cloud Gaming

Ribadendo la sua fiducia nel futuro delle tecnologie cloud, Xsolla sta alimentando la sua soluzione Cloud Gaming per aiutare gli sviluppatori ad aggregare più tecnologie e fornitori di streaming con meno passaggi e meno tempo per contribuire a migliorare la velocità di commercializzazione per i suoi partner. Con la crescita dell'industria dei videogiochi negli ultimi anni, sono cresciute anche le tecnologie basate sul cloud che aiutano le aziende a operare. Xsolla prevede di integrare gli strumenti precostituiti con i fornitori locali e di sfruttare l'infrastruttura globale di Xsolla per creare esperienze online di marca in cui i giocatori possano giocare su qualsiasi dispositivo. Xsolla ritiene che, portando un maggior numero di giochi nel cloud, i costi di integrazione e i tempi di lancio dei giochi continueranno a diminuire. Con il lancio della soluzione di Cloud Gaming, Xsolla contribuirà anche ad aumentare la disponibilità di giochi basati su cloud per i giocatori di tutto il mondo, offrendo loro la possibilità di pagare man mano le loro esperienze di gioco. I giocatori possono ora provare online giochi precedentemente non disponibili nella loro regione e pagare solo per il tempo in cui hanno giocato. Gli sviluppatori otterranno informazioni cruciali sul comportamento degli utenti e sulle proiezioni dei ricavi, per contribuire alla creazione di giochi e aggiornamenti futuri per i loro giocatori. Con l'esperienza cloud, tutti possono vincere e divertirsi.

Per saperne di più su Xsolla Cloud Gaming, visitare il sito: https://xsolla.pro/rw14cg