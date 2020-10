È stato il Corriere della Sera a dare per primo la notizia che il presidente del Torino e presidente di Rcs Mediagroup, Urbano Cairo, è risultato positivo al Covid.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, il numero uno della società granata è stato ricoverato all'ospedale San Paolo di Milano, nel reparto malattie infettive, in osservazione per tutti gli accertamenti e gli esami del caso e per iniziare la cura.

Al momento, le sue condizioni di salute sono state definite abbastanza buone.