Ospite a sorpresa in Italia dove si esibirà il 20 maggio all'Arena di Bassano,niente meno che Ceca, nome d'arte che nasconde la donna che sposò nel 1995, in una cerimonia fastosa oltre ogni limite, il tristemente noto Comandante Arkan.

Il vero nome di Ceca, infatti, è Svetlana Ražnatović, dopo la decisione di mantenere il cognome del marito Zeliko, ucciso in un attentato nel 2000.

Era il '93, infatti, quando Zeliko e Svetlana si conobbero a un concerto. Per lui, che nella vita era già stato agente segreto e tra i maggiori ricercati dell'Interpol, era stato un colpo di fulmine. Tempo di divorziare dalla seconda moglie Natalija, di ufficializzare il fidanzamento e nel febbraio del '95 Arkan e Ceca erano marito e moglie.

Le cronache dell'epoca, anche italiane, riportano che il giorno dello sposalizio, un corteo di 50 jeep con alla testa Arkan si era presentato a Zitoradja, paese natale di Ceca nella Serbia centro-meridionale. Lo sposo indossava il costume tradizionale serbo e per avere diritto alla sposina dovette superare una prova che consisteva - neanche a dirlo - nel dimostrare la propria abilità col fucile.

Sfogliando Il Giornale di Vicenza si legge come a chiamare Ceca a Bassano sia stata "la Fondatori Events di Valdobbiadene, agenzia evidentemente specializzata in stelle del pop balcanico che lo scorso autunno ha portato alla Zoppas Arena di Conegliano Dino Merlin. Il cognome simil-veneto non deve ingannare: all'anagrafe l'artista fa Edin Dervishalidovic, arriva da Sarajevo ed è accreditato di tre partecipazioni all'Eurovision".