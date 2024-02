“Il Salotto delle Celebrità”, hospitality affermata a Sanremo da ormai ben due edizioni, termina con gran successo la sua partecipazione in occasione della 74ª edizione del Festival della Musica Italiana, svolta dal 6 al 10 Febbraio. Il format, che ha fatto nuovamente tappa a Sanremo, ha presentato un programma talk coinvolgente con ospiti dal mondo dello spettacolo ed un fitto calendario di incontri, presentazioni ed interviste. Ha inoltre dato la possibilità a brand della moda, del food&beverage e professionisti del settore beauty, di far ammirare le proprie creazioni ed eccellenze.

Il Salotto delle Celebrità è un hospitality talk live trasmesso in streaming web, con l’obiettivo di raccontare in tempo reale grandi eventi internazionali come il Festival del Cinema di Venezia ed il Festival di Sanremo. L’hospitality nasce da Alessandro Grifa, titolare dell’AG Agency Production, e dalla sua passione per il mondo patinato dello spettacolo e del glamour: l’obiettivo sposa l’idea di utilizzare la popolarità di personaggi famosi e celebrities per raccontare e pubblicizzare realtà artigiane e imprenditoriali presso alcuni dei maggiori eventi mediatici della penisola.

Durante il format, imprenditori e professionisti del settore beauty, nonché fashion designer, artisti e artigiani, hanno presentato le loro eccellenze tramite progetti video e fotografici comunicati nei principali canali web e social.

L’hospitality si sviluppa su sei room, ognuna delle quali è appositamente studiata per incontrare le esigenze di sponsor e celebrities presenti. La Live &Conference Room si presenta come un’area dove vip ed imprenditori commentano in diretta il Festival ed approfondiscono tematiche attuali, incalzati dalle domande della presentatrice Raffaella di Caprio.

La Beauty Room è invece uno spazio dedicato al benessere del corpo, dei capelli e del viso, dove le celebrità trascorrono momenti di relax, accolti e coccolati da operatori esperti e brand leader nel settore. Ognuno di loro ha infatti proposto prodotti esclusivi e trattamenti altamente innovativi.

La Vip Lounge Room si riconferma nuovamente la zona più amata dai nostri ospiti: le rinomate aziende enogastronomiche hanno deliziato e intrattenuto i vip con i loro show cooking e degustazioni culinarie.

La Gift Room si propone invece come occasione per i Brand sponsor di far conoscere la propria attività, omaggiando le Celebrità ospiti con alcuni dei loro prodotti per scatti fotografici.

Il format, grazie al successo mediatico ottenuto negli anni precedenti, ha poi avuto l’onore di inaugurare due nuove aree: La Wellness Room, dove le celebrities sono state coccolate dalle mani esperte di Claudia Musaj e dal suo team di professionisti, e la Shooting Room, lo spazio dedicato a veri e propri servizi fotografici per Celebrità ed imprenditori presenti.



Il programma

L’hospitality si è avviata ufficialmente il giorno 7 Febbraio, riservando quattro giornate cariche di emozioni ed interazioni. La conduttrice Raffaella Di Caprio, nella Live Room, ha infatti commentato ed approfondito tematiche di natura sociale, incalzando anche qualche opinione sulle attualissime canzoni in gara al Festival.

L’area live apre le porte all’inaugurazione della wellness room con l’intervista esclusiva a Claudia Musaj, titolare del Centro Benessere Musaj situato a Lugano. Ad accompagnarla in questa presentazione troviamo Joseph Micelli, fondatore dell’azienda ISO Benessere, Adele Sparavigna, medico chirurgo di fama internazionale e Sergio Muniz, rinomato attore e fotomodello.

Durante le seguenti giornate, il tema dell’estetica e della bellezza si è rivelato ricorrente, grazie anche alla presenza della Aesthetic Medical Room, capitanata dalla beauty personal trainer Stella Scarpa. Il suo macchinario innovativo “Ormone”, progettato e realizzato dal Dottor Mauro Cirilli, è stato dibattito di un’intervista che ha visto come ospiti d’eccezione Nathaly Caldonazzo e Jessica Cardinali.

E dopo una coccola estetica, anche il palato vuole essere soddisfatto: a questo hanno pensato Lorenza Nardo ed il suo team del Bar Barocco, insieme a Caffè Seddio ed Eden Caffè. Tra le eccellenze presenti nella postazione bar, gli ospiti hanno avuto l’opportunità di degustare i prodotti firmati Bevande Limori, presenti nella tradizione italiana fin dal 1919. Dal rinfrescante Chinotto alla vivacità della Limonando, le Celebrities hanno avuto modo di assaggiare rinfrescanti cocktail ed aperitivi. Per il dopo pasto è presente invece Amaro Biccaris, cheregala un viaggio sensoriale nella tradizione siciliana. Nato dalla mandorla Tessitore di Vicari ed arricchito da piante aromatiche ed agrumi locali, si rivela un omaggio alle radici e ai sapori dell’isola.

Dal beverage d’eccellenza si passa successivamente alla preparazione di prelibatezze italiane, realizzate dai nostri chef Alfredo Condursi, Umberto Trotti, Luigi Capece, Luca Sabetta e Nunzio Illuminato, e dal loro direttore d’eccellenza Antimo Migliaccio, accompagnato dal figlio Elpidio Migliaccio.

Alle creazioni degli chef presenti, si aggiunge un piatto tipicamente italiano: la pizza. Le sapienti mani di Fabio Ferrara, Vincenzo La Porta e del loro team di professionisti, hanno regalato una vera e propria esperienza culinaria, spaziando tra sapori classici ed innovazioni della tradizione enogastronomica.

Un ospite d’eccezione si è poi aggiudicato un posto all’interno della Vip Lounge Room, e nei cuori di tutte le Celebrities presenti. Giuseppe, in arte The King of Mortadella, ha saputo realizzare una vera e propria delicatezza culinaria, abbinando sapientemente ingredienti semplici, tra cui l’immancabile Mortadella, da cui prende il nome.

La Beauty Room si è riconfermata come un immancabile valore aggiunto al Salotto delle Celebrità. I vip sono stati infatti presi in cura dai nostri hair stylist, make-up artist e professionisti del settore, giunti da tutta Italia, e aiutati dalla presenza di brand di alto livello, come Tariskin, Selavie Nails Cosmetic e BRS Italia.

Anche il settore Moda è stato protagonista in queste strepitose giornate all’insegna della Musica Italiana, caratterizzato da firme uniche che hanno fatto brillare l’hospitality.

Si sono particolarmente distinti Elenoire Casanova Maison, realizzando un abito dal sapore lussuoso che solo il made in Italy artigianale sa dare. Lo stesso è stato valorizzato al meglio dalla presenza elegante e dirompente di Mercedesz Henger, che lo ha indossato con grande classe all’interno dell’hospitality. Carmela Luciani, designer audace, crea abiti uomo innovativi, ispirando inclusività e sfidando confini nel mondo della moda, indossati dall’inconfondibile stile di Massimiliano Morra. Nina Rey, nato nel 2018 in Sardegna, è un brand di alta moda che celebra l'unicità femminile con abiti su misura e artigianali, e che ha voluto valorizzare la presenza di celebrità come Raffaella di Caprio e Mercedesz Henger.

Suit & Tie, boutique di alta sartoria a Paternò, fondata da Giancarlo Privitera, per l’occasione ha proposto e fatto indossare i suoi smoking esclusivi ad Andrea Dal Corso e Massimiliano Morra. Buy Low, fondato da Mary Miliè nel 2012, rivoluziona la moda con outfit unici e accessibili, che all’interno del format sono stati brillantemente indossati dalle gemelle più iconiche del mondo televisivo italiano: Le Donatella. Inoltre, tutte le celebrità ospiti del nostro format hanno avuto a loro disposizione dei veicoli forniti da New Rivauto, coordinando così tutti i trasferimenti necessari nelle giornate del Festival di Sanremo. È doveroso citare anche uno degli eventi più popolari della vita notturna Sanremese. L’8 Febbraio 2024, al Victory Morgana Bay, si è tenuto il Gran Galà delle Celebrità, una serata dedicata a personaggi dello spettacolo, cantanti, giornalisti ed imprenditori, all’insegna dell’intrattenimento, dell’eleganza e della mondanità. A presentare Raffaella di Caprio e Patrizia Pellegrino.

Tanti sono stati gli ospiti che hanno presenziato all’hospitality ed al Gran Galà, tra cui Raffaella Di Caprio, Roberto Alessi, Giuseppe Povia, Emanuela Aureli, Victoria Silvstedt, Giaele De Donà, Nathaly Caldonazzo, Katia Ricciarelli, Patrizia Pellegrino, Mercedesz Henger, Ivana Mrazova, Cecilia Capriotti, Le Donatella, Maria Monsè, Malena, Enzo Salvi, Nikita Pelizon, Massimiliano Morra, Andrea Dal Corso, Sergio Muniz e tanti altri.

Un sentito e particolare ringraziamento va inoltre a tutti i partners che hanno partecipato in queste splendide giornate: PINUP! Gioielli Calamita, Solisa, Cosa mi Metto?, Kaki, Life Beauty Cosmetici, NewRivauto, Guida Gioielli, Patatas Nana, Dal Pastaio, Zio Pino, Manifatture Manfrè, Amaro Biccaris, Carriera’s Group, Segway Robotics, Elevate Milano, Masseria Zappacosta, Olympia Artigianato, Cotton&Rock, Elenoire Casanova Maison, CarmelaLuciani Design, Valentina Cortese, Nina Rey di Maria Elena Pes, Bar Caffè Barocco, Adamantis Europe, Sanremo New Talent, Tariskin, Limori Bevande, Suite&Tie, S&M Euformula, Selavie Nails, Pizzeria Al Paradise, Le Fontanelle Pizzeria, Buy Low Fashion, Ducale Restaurant, Osteria dal Trap, Ristorante-Pizzeria 100 Gradi, Faccia di Cacio, La Baita del Re, Luca Sabetta Chef, Gruppo Perla, Eden Caffè, FlyFree, Guida Sicura, BRS Italia, Asia Benessere.