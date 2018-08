Cilento: continua la metanizzazione

Sono 64 i comuni interessati dagli interventi di cui 7 già liquidati, 15 in fase di liquidazione e il restante in ammissione a finanziamento.

L’intervento di metanizzazione del Cilento, per un importo di 50 milioni di euro, finanziato con risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020 e compreso nel “Patto per lo Sviluppo della Regione Campania”, procede con la consegna dei decreti di liquidazione ai Comuni i cui progetti sono stati già approvati dal Ministero per lo Sviluppo Economico.





L’obiettivo è consentire all’intera area di superare un gap con il resto della regione decisamente penalizzante.

Lo sviluppo del Cilento passa anche attraverso la realizzazione di quelle infrastrutture che sono indispensabili per assicurare i servizi essenziali ai cittadini e consentire alle aziende di investire sul territorio.