Il brano che segna il ritorno nella discografia nazionale della band bolognese sugli stores digitali e dal 5 gennaio nelle radio

“Medea” è il nuovo e attesissimo singolo della rock band italiana de Il Vaso Di Pandora, sui principali stores digitali e dal 5 gennaio sulle radio italiane in promozione nazionale. Arrangiamenti curati nei minimi dettagli che evidenziano la grande maturità artistica raggiunta dalla band che evolve in firma stilistica ormai riconoscibile già dal primo ascolto. Melodie che scorrono su di un alternative rock in cui la voce di Antonella Farace regna sovrana, incontrastata e colma di pathos in una interpretazione dal forte impatto emotivo. Sonorità dal forte richiamo anni 90, ma proiettate nel presente discografico italiano: eleganza e stile grazie anche alle firme di Francesco Scaglioni alla batteria, Mario Guizzardi al basso e Gabriele Andrisani alle chitarre. “Medea” è un ritratto di quest’epoca, che qualche anno fa sarebbe apparso distopico, una madre terra che si ribella alle brutture dell’uomo ed inizia un gioco sadico con i propri figli che forse, a differenza della progenie di Medea, non sono del tutto innocenti.

“Siamo Re e Regine i cui troni sono letti di ospedale e le parate avvengono con camion militari nel silenzio della notte. In questo tempo e in questo spazio la campanella suona ancora, ma i bambini non vanno a scuola. Ecco il nostro ego ingrassato e mai sazio, ecco il nostro punto debole. La terra lo sa bene. Iper connessi e sempre più distanti non siamo più capaci di provare empatia e lei, come una bambola voodoo, per ogni spillo ricevuto infligge a noi la stessa ferita. Ci lascia l’impressione di scegliere, ma solo tra due mali perché il resto ce lo siamo già giocato.” Il Vaso Di Pandora

Ascolta il brano

open.spotify.com/intl-it/album/6KSblQjAqsygnKScPwTLVa?si=gua2aGb8SG6KmK1iPeMppw

Storia della band

La band de Il Vaso Di Pandora nasce nel 2009 dall’intuito della cantante Antonella Farace e del batterista Francesco Scaglioni. Dopo vari cambi di line up il quartetto si completa con Mario Guizzardi al basso e Gabriele Andrisani alla chitarra. L’innegabile matrice del quartetto basato a Bologna è quella del rock, specialmente quello più contemporaneo sviluppatosi negli anni zero, da cui Il Vaso Di Pandora mutua quel particolare gusto per edificare muri sonori con i quali colpire il proprio pubblico in modo diretto, potente, come uno schiaffo. Dopo “Psicosi Di Una Donna Curiosa” del 2012, “Massacri per Diletto”, uscito nel marzo 2015 e “L’Astronaufrago”, pubblicato nell’aprile 2019, la band è pronta al suo gran ritorno sulla scena musicale italiana con il nuovo singolo “Medea”.

Facebook: www.facebook.com/ilvasodipandorabologna

Instagram: www.instagram.com/ilvasodipandoraband

YouTube: www.youtube.com/@ilvasodipandoraband