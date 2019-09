Dopo anni di abbandono riapre al pubblico Parco Labia e si fa spazio aperto al territorio con musica, teatro, libri e tanto altro

Si parte da settembre con VIC - Verde Incontra Cultura un festival multidiscliplinare con Battistiamo (4 settembre), Alberto Flamini (5 settembre), Monalisa (6 settembre), Dan Trio (7 settembre), Genti Diverse (10 settembre), Disco Zodiac e Roberta Carrese (20 settembre), Salotto Bukowsky (22 settembre), Martiri (28 settembre) e il teatro con Cuoro di Gioia Salvatori (12 settembre), Sempre Domenica di Controcanto Collettivo (14 settembre), l’adattamento del best seller Storie della Buonanotte per bambine ribelli (21 settembre), Freschi Buffi di Ivan Talarico e Claudio Morici (26 settembre)

Mercoledì 4 settembre 2019, dopo anni di abbandono e degrado, riapre finalmente la ‘porta’ del Parco delle Sabine, Parco Labia, un'area verde di 7000 mq, che torna ad essere a disposizione dei cittadini. Un’area che sarà aperta al quartiere tutti i giorni dalle 9 fino alle 24 con l’alternarsi di concerti, spettacoli teatrali, attività per bambini e per anziani, bookcrossing, esposizioni, food & beverage, cinema all’aperto, incontri letterari e dj set.

Uno nuovo spazio aperto ai cittadini e al territorio, uno spazio partecipato e partecipativo che vuole aprirsi a tutti coloro che vogliano proporre interventi artistici, culturali e di valorizzazione.

Primo progetto per il mese di settembre sarà VIC - Verde Incontra Cultura un festival multidiscliplinare, parte del programma dell'Estate Romana promossa da Roma Capitale Assessorato alla Crescita culturale e realizzata in collaborazione con SIAE, una serie di eventi gratuiti che accompagneranno i cittadini per tutto il mese di settembre. Un programma che si muoverà tra la musica con Battistiamo (4 settembre), Alberto Flamini (5 settembre), Monalisa (6 settembre), Dan Trio (7 settembre), Genti Diverse (10 settembre), Disco Zodiac e Roberta Carrese (20 settembre), Salotto Bukowsky (22 settembre), Martiri (28 settembre) e il teatro con Cuoro di Gioia Salvatori (12 settembre), Sempre Domenica di Controcanto Collettivo (14 settembre), l’adattamento del best seller Storie della Buonanotte per bambine ribelli (21 settembre), Freschi Buffi di Ivan Talarico e Claudio Morici (26 settembre). Le domeniche sono invece rivolte ai più piccoli con attività circensi coordinate da Chien Barbu Mal Rasè.

La programmazione musicale continua con Jazz al Parco tutti i lunedì (Dixie Flyin - 9/09, The Jazz Russell(s) - 16/09, Sweet Georgia Brown - 23/09) e ClassicaLabia mercoledì 18 settembre con Trio Litorale e mercoledì 25 settembre con Duo Marsia.

Affiancano la programmazione musicale e teatrale gli incontri letterari che vedono sul palco di Parco Labia

co Labia Valerio Mattioli mercoledì 11 settembre con il suo nuovo romanzo “Remoria - Roma e il su doppio” edito da Minimum Fax, Flavio Soriga martedì 17 settembre che insieme a Giorgio Mancini presenterà “Nelle mie vene” edito da Bompiani.

Giovedì 19 è il turno della giornalista Floriana Bulfon con “Come i Catatonica hanno invaso Roma” e martedì 24 chiude Fabio Stassi con un incontro sull’amore per la lettura.

“L’obiettivo è riportare la cittadinanza a vivere Parco Labia come spazio del quotidiano, un luogo di incontro e di aggregazione, e confidiamo che con il contributo di tutti i cittadini, possa diventare il polmone del quartiere. “ - dichiarano gli organizzatori - “Un prezioso ringraziamento va alla Presidenza del Municipio III e a tutti i suoi uffici che hanno reso possibile la riapertura manifestando una forte volontà di restituire questo spazio a tutta la comunità”

Info parcolabia@gmail.com / fb @parcolabia / instagram @parcolabia

