Come sarebbe il Passato, se il Futuro fosse arrivato prima? Scoprilo giovedi 08 Luglio 2021, quando Circo Revolution, il format steampunk dei creatori di Circo Nero Italia sbarca a Milano, al The Singer, per uno showdinner tutto da vivere.

Circo Revolution prende vita in un'epoca immaginaria, in cui il digitale non è ancora stato inventato. In questo strano futuro, che potrebbe essere il nostro presente... esseri metà umani e metà macchine si aggirano, per sorprendere e stupire. E' un'atmosfera anacronistica, surreale, intrigante e maliziosa.. tutto questo è Circo Revolution, che al The Singer di Milano l'8 luglio va in scena dalle 20 a tarda sera insieme alla musica di Biba dj.

"CircoNero Italia sarà sempre uno spettacolo che non si limita al semplice intrattenimento con qualche bella performance d'impatto a fare da cornice. E' e sarà sempre uno show evolutivo, ricco di emozioni e ispirato ai grandi spettacoli internazionali. Vorrei che chi partecipa ai nostri eventi tornasse a casa con l'idea di aver vissuto un'esperienza unica, da conservare nel cuore. Cercherò, per quanto mi sarà possibile, di alzare l'asticella della bellezza e del coinvolgimento emotivo per portare il pubblico, per una notte, in altri mondi, siano essi interiori, inferiori o superiori." L'art director fiorentino Duccio Cantini presenta così se stesso e la sua creatura, sul sito del suo CircoNero Italia (circoneroitalia.it). Classe 1979, fiorentino, Cantini vive da sempre sospeso tra creatività e show... e così fa la sua crew artistica, Circo Nero Italia.

8/7 Circo Revolution c/o The Singer - Milano

https://www.facebook.com/events/3833112243461944/

c/o The SINGER - Milano

(showdinner su prenotazione)

ia Giovanni Battista Pirelli, 1 - Milano

Tel.: 02 6670 3885

CIRCO NERO ITALIA

392 069 5432

www.circoneroitalia.it

https://www.instagram.com/circoneroitalia/