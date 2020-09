La macraba scoperta è stata è stata fatta intorno alle 19 da un residente che ha dato subito l'allarme.

Il corpicino era avvolto in un lenzuolo in via Roma.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i carabinieri di Castel San Giorgio e di Mercato San Severino, che hanno avviato subito le indagini.

Si attende l'arrivo del medico legale per un primo esame esterno. E' molto probabile che, successivamente, la piccola salma sarà trasferita presso la sala mortuaria dell'ospedale di Nocera Inferiore, dove potrebbe essere effettuata l'autopsia per risalire all'ora e alla causa del decesso.