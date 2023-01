L'Italia ha fatto la storia nella serata di ieri ai Campionati Europei di Pattinaggio di figura di Espoo in Finlandia, conquistando una doppietta nella gara delle coppie d'artistico.

Sara Conti e Niccolò Macii, rappresentanti dell'IceLab di Bergamo, allenati da Barbara Luoni, sono diventati i primi campioni europei di categoria per l'Italia, con 195,13 punti.

Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini, invece, hanno conquistato l'argento con 186,96 punti, mentre il bronzo è andato alla coppia tedesca Annika Hocke e Robert Kunkel con 184,26 punti.

È stata la prima volta che una coppia italiana ha vinto il titolo continentale e la prima volta che due coppie italiane sono salite insieme sul podio del pattinaggio di figura. La doppietta italiana ha inaugurato così la 115.a edizione dei Campionati Europei di Pattinaggio di figura con le bandiere italiane che sventolavano accanto alla tedesca, accompagnate dalle note dell'Inno di Mameli.

"Abbiamo realizzato un sogno che avevamo da quando eravamo piccoli. Era il nostro sogno conquistare qualsiasi tipo di medaglia ai Campionati europei, quindi pensiamo che l'oro sia qualcosa che va oltre la nostra immaginazione", hanno detto i neo campioni euopei Sara Conti e Niccolò Macii. "Ci piace davvero molto pattinare per il nostro Paese", ha aggiunto Conti. "La pressione era davvero molto grande, sotto l'aspetto del pattinaggio non è stato il nostro miglior libero, abbiamo commesso molte imperfezioni ma siamo contenti: è stata una buona occasione considerando l'assenza delle squadre russe". Macii ha poi concluso con queste parole: "Abbiamo commesso qualche errore visibile ma il pubblico era dalla nostra parte e ci hanno dato la forza per fare meglio degli altri elementi".