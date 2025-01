Anche quest’anno prende il via in Italia la campagna globale di promozione lanciata da New York City Tourism + Conventions, l’organizzazione ufficiale di destination marketing della città di New York, in collaborazione con Alpitour World attraverso il Brand Turisanda1924 e la compagnia aerea Neos.

Dopo il successo delle precedenti edizioni, sono stati nuovamente attivati investimenti multicanale “Out Of Home”. La campagna è stata lanciata in Italia il 30 dicembre scorso e proseguirà fino a fine gennaio con affissioni pubblicitarie nelle metropolitane e sui mezzi pubblici di superficie nelle città di Milano, Brescia, Pavia, Bologna, Parma, Genova, Roma, Napoli e Torino, oltre a un piano di comunicazione sui canali digitali e social di Neos e Turisanda1924 che proseguirà fino a metà marzo, per promuovere proposte di viaggio mirate a favorire le prenotazioni in vista della primavera e dell’estate.

“Siamo orgogliosi di collaborare con Alpitour World per ricordare ai viaggiatori italiani che New York City è sempre pronta ad accoglierli a braccia aperte”, ha affermato Nancy Mammana, Chief Marketing Officer di New York City Tourism + Conventions. “L’Italia rappresenta il terzo mercato europeo per importanza, con 706.000 visitatori nei cinque distretti nel 2024. Ci auguriamo di crescere ulteriormente quest’anno, supportati da questa nuova campagna insieme al nostro ricco prodotto di destinazione, ai grandi eventi, così come a hotel nuovi e storici, attrazioni, ristoranti, spettacoli di Broadway, arte e cultura, shopping e molto altro”, ha aggiunto.

“Siamo felici di essere nuovamente partner di una delle campagne pubblicitarie più importanti di New York City” – prosegue Paolo Guariento, Chief Product Officer - Specialties Division di Alpitour World – “Alpitour World ha sempre avuto un forte impegno verso New York, una città centrale nella strategia di Gruppo, che punta a ottimizzare sia il settore del Tour Operating che quello dell'Aviation. Quest’anno abbiamo introdotto molte novità tra le nostre proposte, arricchendo ulteriormente l’esperienza dei nostri clienti con opportunità uniche che ci permettono di presidiare questa meta in modo efficace e di pianificare investimenti a medio e lungo termine, garantendo sempre ai nostri clienti servizi di alta qualità".

Tra queste, il collegamento diretto Neos tra Bari e New York, attivo dal prossimo 3 giugno e fino al 15 ottobre, che va ad aggiungersi alle tre frequenze settimanali da Milano Malpensa e al volo bisettimanale da Palermo (disponibile da giugno a ottobre), ampliando così ulteriormente l’offerta della compagnia per il Nord America. Inoltre, con Turisanda 1924 sarà possibile assistere alle partite di NBA al Madison Square Garden, con ingresso due ore prima dell’inizio per incontrare i giocatori e assistere al riscaldamento delle squadre, e vivere l’emozione degli US Open, con posti privilegiati e accesso a eventi speciali. Oltre allo sport, anche numerose proposte di tour di gruppo o itinerari individuali, per chi desidera viaggiare in totale autonomia, ricchi di esperienze uniche, come l’ingresso esclusivo al MoMA e al Blue Note Jazz Club, un brunch al 230 Fifth Rooftop e accesso ai punti panoramici più affascinanti della città.

Nel 2024, New York City ha accolto 64,3 milioni di viaggiatori, generando un impatto economico stimato di 79 miliardi di dollari, di cui oltre 51 miliardi di dollari in spese dirette da parte dei viaggiatori, e ha sostenuto oltre 388.000 posti di lavoro nel settore del tempo libero e dell’ospitalità. Quest’anno la città si aspetta di ricevere 67,1 milioni di viaggiatori, segnando una piena ripresa del turismo.

Per maggiori informazioni: www.turisanda.it/destinazioni/nord-america/stati-uniti/east-coast/new-york