Gourmet Festival, un appuntamento col gusto a Villa Bonin

Per la prima volta a Villa Bonin Club & Restaurant va in scena Gourmet Festival, un appuntamento organizzato con Il Giornale di Vicenza. L'Italia è il Paese del gusto, del buon gusto, ricco di pepite gastronomiche, spesso sconosciute e introvabili. Ed è proprio per far conoscere queste eccellenze del territorio che Gourmet Festival apre le porte.

Un fine settimana per immergersi nel mondo dell'enologia e sprofondare nella gastronomia gourmet. È l'occasione di assaporare nuovi e tradizionali sapori della tavola: dal vino alle birre, dai formaggi ai salumi, dalle marmellate alle salse, dal pane alla pizza, dai gelati ai dolci, dai prodotti DOP ai piatti degli chef emergenti, sarà un viaggio a 360° di sapore!

Quando e dove?

La prima edizione si terrà ad Ottobre, sabato 26 e domenica 27, dalle ore 15 alle ore 20.30. Gourmet Festival si svolgerà nella suggestiva location di Villa Bonin Club & Restaurant, nel suo giardino recentemente rinnovato e nella sua storica barchessa della Villa Palladiana.

Come funziona il Gourmet Festival?

Due pomeriggi dedicati alla cultura del cibo. Due percorsi ideati e sviluppati per superare gli schemi tradizionali e per scoprire come assaporare al meglio i prodotti del territorio e i loro abbinamenti proposti per esaltare il loro gusto. Un incontro trasversale tra gli artigiani, che trattano dalla nascita le materie prime lavorandole con massima cura e attenzione, fino a raggiungere l'eccellenza di un alimento unico, e i consumatori attenti e consapevoli.

Ogni edizione avrà l'obiettivo di scoprire nuovi elementi del territorio e sarà possibile degustare liberamente centinaia di vini, birre, oli, salumi, formaggi, dolci, gelati, succhi bio, giardiniere, riso, pasta, pane, pizza e molto altro! Le proposte culinarie saranno interpretate ad ogni edizione da chef emergenti e pizzaioli gourmet, i cui nomi danno forma ad un legame sempre più stretto con il territorio.





Il programma di sabato 26 ottobre (primo giorno)

ore 15.00 Gourmet Festival apre le porte alla sua prima data. Il primo incontro diretto tra le 40 aziende partecipanti e oltre 150 prodotti in libera degustazione tra vini, birre, oli, salumi, formaggi, dolci, gelati, succhi bio, giardiniere, riso, pasta, pane, pizza da scoprire su i 3000mq che Villa Bonin Club & Restaurant offre.

ore 16.30 1^ MasterClass - "Il valore enologico del territorio vicentino tra autoctoni e internazionali", tavola rotonda con produttori e degustazione

ore 16.00 presentazione della prima edizione della "Guida delle eccellenze gastronomiche vicentine", curata dal giornalista Alberto Tonello ed edita da Il Giornale di Vicenza.

ore 17.30 Degustazione del piatto gourmet di uno chef a sorpresa.

ore 18.00 Degustazione della pizza gourmet proposta da Rosario Giannattasio. Pizzaiolo e proprietario di Acqua e Farina a Vicenza che condividerà la sua continua ricerca degli ingredienti ottimali, dello studio dei processi di fermentazione e idratazione dell'impasto capaci di rendere la pizza delicata, digeribile, ma soprattutto saporita.

ore 20.30 Dimitri Mattiello, discepolo di Vissani, che ci presenta il menù dedicato alla prima cena stellata. Dimitri Mattiello interpreta i grandi classici della cucina italiana con il Galà "La cena delle stelle". Sarà possibile cenare solo preventiva prenotazione.



Il programma di domenica 26 ottobre (secondo giorno)

ore 15.00 Gourmet Festival apre le porte alla sua prima data. Il primo incontro diretto tra le 40 aziende partecipanti e oltre 150 prodotti in libera degustazione tra vini, birre, oli, salumi, formaggi, dolci, gelati, succhi bio, giardiniere, riso, pasta, pane, pizza da scoprire su i 3000mq che Villa Bonin Club & Restaurant offre

ore 16.30 2^ Masterclass- "Il metodo classico del territorio vicentino"

ore 17.30 Degustazione del piatto gourmet di uno chef a sorpresa.

ore 18.00 Degustazione della pizza gourmet proposta da Federico Zordan. Pizzaiolo e chef della "Pizzeria San Martin" a Cornedo, racconta e mostra come il patto, con i produttori dei Presidi Slow Food per valorizzare i prodotti, porti non solo alla realizzazione di gustosi piatti ma di una fitta e solida rete sociale.

Il costo del biglietto è di €15 e con esso riceverai un bicchiere per degustare i vini proposti. Per partecipare alle Masterclass (costo 10 euro) è necessario iscriversi presso http://gourmetfestival.info o scrivendo a eccellenze@ilgiornaledivicenza.it



Tutti i dettagli qui sotto e nell'evento Facebook

www.facebook.com/events/2434911506753562/



Villa Bonin Club & Restaurant

Via Del Commercio, 49 | 36100 Vicenza - Uscita A4 Vicenza Ovest

+39 393 012 33 93, info@villabonin.it - www.villabonin.it

www.facebook.com/VILLABONIN/

instagram.com/villa_bonin/