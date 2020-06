Dal 15 al 21 Giugno su www.fuorisalone.it vi aspettano oltre 300 tra aziende e designer, più di 100 ore di video, 30 live talk e 25 webinar per valutare lo stato dell’arte del design e della progettualità in questo momento di crisi ma al contempo di idee innovative.

Questo è il momento per rallentare, per riflettere e per ascoltare il proprio istinto concentrandosi su ciò che si ama di più di questa industria creativa. Il cambiamento è positivo, è importante sfruttare questo momento per rivedere l’intero sistema, per riscrivere i calendari in modo che siano più funzionali per i creativi e per i clienti finali. Il ritmo forsennato che si è imposto negli ultimi anni è ridicolo. Celebrando lo spirito solare e l’arte di vivere, si valorizza il carattere creativo e innovativo delle idee proposte sul mercato italiano e internazionale. E’ importante che ognuno faccia sentire la propria voce per ridisegnare un sistema che negli ultimi anni è entrato in crisi.

Nasce con l’edizione 2020 un nuovo modo di comunicare il Fuorisalone che potrà continuare anche nei prossimi anni, quando l’evento che tutti conosciamo e amiamo tornerà a realizzarsi facendoci vivere nuovamente la sua inconfondibile magia.

La Milano Design Week è un connubio di tante eccellenze, un momento unico di scambi, di esperienze, di

emozioni, di visioni e non può essere ridotta ad una versione digitale, ma il digitale, a maggior ragione in questo momento, può essere importante per tutte le aziende che hanno necessità di raggiungere il pubblico del Fuorisalone, bypassando la presenza fisica.

Strumenti nuovi e canali saranno format autonomi convergenti sul portale www.fuorisalone.it, che rimane il punto di riferimento del nuovo progetto di comunicazione e di aggregazione di contenuti.

Il Magazine Fuorisalone e i canali social saranno di supporto nella distribuzione e condivisione dei contenuti con ulteriori approfondimenti legati ai prodotti, aziende o designer.



_©Angelo Antonio Messina